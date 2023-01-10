Vào 0h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023, 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng': Từ nay Tài Lộc như nước, vận may lớn không ngờ, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 12:00

Tử vi con giáp trong thời gian này chỉ ra 3 con giáp cực may mắn, được Thần Tài chỉ đường tha hồ đón tài lộc vào nhà.

 

Tuổi Dậu

Bước qua 0h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023, vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như thời gian trước đây, con giáp này dù cố gắng tới bao nhiêu cũng không đạt hoặc đạt kết quả nhưng lại không được như mong đợi thì cuối năm nay, mọi sự sẽ thay đổi theo một hướng bất ngờ.

Những cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp vào thời gian tới đây. Sau những sóng gió chật vật, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã, cuối năm nay người tuổi Dậu sẽ được trời ban cho những cơ hội để phát triển, thăng tiến.

Vào 0h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023, 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng': Từ nay Tài Lộc như nước, vận may lớn không ngờ, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính sự cần cù chịu khó, nhẫn nại của người tuổi Dậu sẽ giúp họ có sự tăng lên về tiền bạc trong cuối năm nay, cụ thể chủ yếu đến từ thu nhập của công việc chính. Thời cơ chuyển mình đã đến, tuổi Dậu hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vì vận may đang đến, xem chừng muốn không phát tài cũng khó.

Tuổi Thìn

Trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Vào 0h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023, 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng': Từ nay Tài Lộc như nước, vận may lớn không ngờ, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thìn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được.

Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách vô cùng hào phóng, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ với người khác, sống chính trực, thẳng thắn, khiêm nhượng, không hề để xảy ra những chuyện thiếu tín nhiệm, tự phụ, coi thường người khác.

Vào 0h khuya Thứ 5 ngày 12/01/2023, 3 con giáp rơi vào cảnh 'ăn sung mặc sướng': Từ nay Tài Lộc như nước, vận may lớn không ngờ, nhanh chóng nắm chặt cơ hội phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, con giáp này luôn ghi ấn tượng tốt với mọi người. Cuối năm nay, họ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Thu nhập của con giáp tuổi Dần cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Từ nay về sau, những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn. Trong tương lai, họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, hoàn toàn không thoát khỏi cảnh nghèo đói.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 12/01/2023 tử vi hằng ngày tu vi ngay 12/01/2023

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 44 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 55 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 59 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9