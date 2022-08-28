Vầng ô 29/8 vừa ló dạng, 3 con giáp này tin vui tới tấp, chỉ việc ngồi cười từ sáng đến chiều, không trúng số thì cũng phát lộc phát tài

Vầng ô 29/8 vừa ló dạng nhờ Tam Hợp nâng đỡ tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được mọi người tin tưởng và yêu mến, kinh doanh đắt khách, hay được khách khen ngợi. Các bạn trẻ phải thi cử, người làm công ăn lương cũng có tin vui nho nhỏ.

Nhưng mặt tối nhất trong ngày là chuyện tình cảm. Mộc khắc Thổ nên Mão lận đận tình duyên, yêu đương hay bị gia đình phản đối. Người có gia đình thì lạnh nhạt, hay có lời qua tiếng lại với người mình đang chung chăn chung gối.

Thiên Ấn lâm vận nên tuổi này thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn trong chuyện kiếm tiền. Thế nhưng hôm nay nhiều người đầu tư tiền bạc không đúng chỗ, làm mà không hưởng được, vất vả bòn mót từng đồng tiền không có thời gian thở.

Vầng ô 29/8 vừa ló dạng nhờ Tam Hợp nâng đỡ tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu khi vầng ô 29/8 vừa ló dạng diễn ra hanh thông. Thực Thần che chở giúp những chú Gà nhanh chóng khôi phục lại tinh thần hào hứng, nhiệt tình vốn có. Mặc dù khó tránh khỏi mọi rắc rối và trở ngại, nhưng tất cả đều không thể làm khó được ý chí quyết tâm của bản mệnh.

Vận trình tài lộc có chút biến động. Con giáp này nên giữ kế hoạch chi tiêu của mình như trước nay để có khoản tích luỹ an toàn.

Vận trình công việc của tuổi Dậu khi vầng ô 29/8 vừa ló dạng diễn ra hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, khi vầng ô 29/8 vừa ló dạng nhờ có Cát tinh trợ lực cho những gì tuổi Ngọ tiến hành sẽ diễn ra theo kế hoạch mà không có quá nhiều khó khăn, trở ngại. Nhất là những ai làm về nghệ thuật sẽ càng có cơ hội để thăng hoa.

Tuy nhiên cục diện Mộc Thổ xung khắc cho thấy con giáp này gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và nửa kia đều quá nóng nảy nên có những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt lại có thể khiến đôi bên trở nên cáu gắt.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Ngọ nên chú ý bảo vệ bản thân trước sự thay đổi của thời tiết. Ngoài ra hôm nay là không trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh nên lưu ý để không tác động lên vị trí này.

Hôm nay, khi vầng ô 29/8 vừa ló dạng nhờ có Cát tinh trợ lực cho những gì tuổi Ngọ tiến hành sẽ diễn ra theo kế hoạch mà không có quá nhiều khó khăn, trở ngại. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.