Vận trình tình cảm 01/05/2022 của 12 con giáp: Mão gặp định mệnh nhờ đi du lịch, Ngọ thay đổi bản thân vì nửa kia, Mùi áp lực về chuyện cưới gả

Không phải vì tính bạn xấu mà vì áp lực cuộc sống khiến bạn không thể nào chịu đựng được, làm sao có thể thoải mái, tươi cười khi bên trong đang có ngàn nỗi lo chưa được giải quyết.

Tử vi ngày 1/5/2022 của 12 con giáp cho biết tình cảm may mắn nhờ Thủy sinh Mộc. Thái độ của Tý không mấy niềm nở nhưng vẫn được mọi người xung quanh thông cảm. Có lẽ lúc này bạn sẽ được làm mới tình cảm của mình bằng chuyến du lịch bất ngờ.

Tử vi tình cảm tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 1/5/2022 thấy vận tình cảm không được như mơ vì Mộc khắc Thổ. Bạn cảm thấy không ai lắng nghe những điều mình nói. Có vẻ như mọi người quá bận để nghe bạn tâm sự. Đôi lúc khá tủi thân, lủi thủi một mình.

Người đang yêu cảm thấy người ấy khá lạnh nhạt với mình và bắt đầu hoài nghi. Khuyên Sửu thời gian này chỉ nên yêu bản thân và tập trung vào gia đình.

Tử vi tình cảm tuổi Dần

Tử vi hôm nay 1/5/2022 thấy có may mắn là đường tình cảm vẫn bình ổn nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa. Với sự tinh tế và khéo léo của mình, bạn dễ dàng chạm đến trái tim người khác giới, đừng ngại giúp đỡ họ nếu có thể nhé.

Tuy nhiên bạn đừng quên cẩn trọng những trường hợp xấu có thể xảy ra, vì cả nên tin tưởng quá mà bạn có thể bị ai đó lợi dụng và lừa dối, trở tay không kịp.

Tử vi tình cảm tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự báo mặt tình cảm của Mão được Tam Hội hỗ trợ, quý nhân vây quanh, bạn bè khắp chốn. Con giáp này giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch.

Bạn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong chuyện tình yêu của mình. Nhiều người hâm nóng tình cảm bằng chuyến đi xa hoặc ăn tối ở nhà hàng cùng người ấy.

Tử vi tình cảm tuổi Thìn

Đường tình duyên được Tam Hội tương trợ nên may mắn hơn hẳn. Ngày này bạn có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Thìn sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình cảm thân thiết.

Bạn tin tưởng nửa kia một cách tuyệt đối và luôn luôn dành sự quan tâm nỗ lực hết mình vì mối quan hệ của cả hai. Nam tuổi Thìn sẵn sàng chi trả nhiều khoản tiền cho nửa kia và gia đình.

Tử vi tình cảm tuổi Tị

Mặt sáng nhất trong ngày là đường tình cảm nhờ Mộc sinh Hỏa. Bạn có khoảng thời gian vui vẻ, sống thoải mái bên những người thân yêu. Hôm nay nhiều người sẽ gặp lại gia đình, người thân sau khoảng thời gian xa cách.

Tình cảm tưởng chừng như nguội lạnh từ lâu nay lại được sưởi ấm. Hòa chung với không khí vui tươi của ngày lễ và tình cảm gia đình, Tị thấy vô cùng thoải mái, hạnh phúc.

Tử vi tình cảm tuổi Ngọ

Nhờ Tam Hợp hỗ trợ nên vận tình cảm rất may mắn. Bạn và người ấy rất biết cách vun vén tình cảm, cùng nhau cố gắng. Nhiều người đang có chuyến du lịch đến một nơi có quang cảnh đẹp và lãng mạn cùng gia đình, người yêu.

Hiện tại nhiều bạn trẻ tuổi Ngọ đang tập trung hết sức vào chuyện tình cảm, bạn nỗ lực thay đổi bản thân để trở nên hòa hợp hơn với người ấy.

Tử vi tình cảm tuổi Mùi

Mặt tình cảm vì Mộc khắc Thổ nên con giáp này dễ dính thị phi vì vạ miệng. Tâm bạn không ác nhưng vì không khéo miệng nên hay làm phật lòng người ta. Nhiều người đang chịu áp lực lớn từ phía gia đình về chuyện hôn nhân, cưới gả, sinh con.

Mùi thấy khá buồn vì ngày lễ cũng phải lo, người trẻ tuổi thì khá kén chọn, chưa muốn lập gia đình vì thấy mệt mỏi, áp lực kinh tế quá căng thẳng.

Tử vi tình cảm tuổi Thân

Tử vi ngày mùng 1 thấy vận tình cảm kém sắc vì Mộc khắc Kim. Chỉ có gia đình là điểm tựa giúp bạn cố gắng và vượt qua mệt mỏi, đường tình bấp bênh, dễ bị lừa tình. Cuối ngày sẽ có tiệc mặn cùng gia đình để giải tỏa căng thẳng.

Thân và người ấy đang gặp phải một số rắc rối khiến tâm trạng đi xuống. Cả hai cần thời gian để suy nghĩ bình tâm trở lại, đừng nên quá lo lắng bởi sau cùng mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.

Tử vi tình cảm tuổi Dậu

Vì Mộc khắc Kim nên không khí yêu đương khá căng thẳng, kém may mắn. Trong quá trình đi chơi, sống chung dễ có xích mích, cãi vã giữa các cặp đôi. Tính bạn thì bảo thủ không chịu nhường nhịn, cứ phải để đối phương chủ động.

Ai cũng cần không gian riêng cho những sở thích và mối quan tâm của mình, bởi vậy bạn đừng nên quá gò bó, sẽ khiến mọi chuyện càng thêm ngột ngạt mà thôi!

Tử vi tình cảm tuổi Tuất

Đường tình cảm tốt đẹp nhờ Tam Hợp độ mệnh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dễ gặp được người hợp tính hợp nết, kết bạn lâu dài khi đi chơi. Bạn mạnh dạn kết giao với mọi người xung quanh qua những chuyến đi.

Tuất dành nhiều thời gian quan tâm hơn nữa tới người ấy của mình, đã lâu rồi hai bạn không cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

Tử vi tình cảm tuổi Hợi

Được Lục Hợp tương trợ nên tuổi Hợi là người hiểu chuyện, dễ được lòng bạn bè. Bạn bỏ qua hết những hận thù nhỏ nhặt để đổi lại tình cảm bạn bè. Con giáp này sẽ có tiệc với người thân trong hôm nay.

Hôm nay là một ngày lý tưởng để bạn lên kế hoạch vui chơi cho hai người hoặc đi cùng bạn bè. Tuy nhiên nhớ để ý thời tiết trước khi ra ngoài kẻo mất vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.