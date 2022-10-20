Vận trình sáng rực, hào quang chói lọi: 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh cao danh vọng vào buổi chiều ngày 21/10

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, cần mẫn, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Trong khung giờ này, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, càng làm việc càng thành công, cuộc sống tuy có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng họ đều có bản lĩnh để vượt qua một cách ngoạn mục. Vào thời điểm này, tuổi Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, tuy nhiên do vận may không mỉm cười mà họ phải đối mặt với nhiều sóng gió, thậm chí có đánh đổi, mất mát và hy sinh.

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc. Cuộc sống của Mão thăng hoa như diều gặp gió, gia đạo song hỷ lâm môn, càng làm càng giàu.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Nhờ sự lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy nên Tỵ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Ảnh minh họa: Internet

Làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tầm, mặc cho bao người chê bai, hạ bệ, chẳng qua là vì họ không bằng bạn nên họ chê bai cho đã miệng. Về sau những người làm ăn có lương tâm như Dần sẽ ngày càng phát triển. Con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ diễn ra vạn sự thuận lợi, chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến, phát tài phát lộc. Chưa hết, Cát tinh Thái Dương còn mang đến tin vui cho con giáp này. Bản mệnh đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với phụ nữ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.