Vận trình sáng rực, hào quang chói lọi: 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh cao danh vọng vào buổi chiều ngày 21/10

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 16:30

Dự đoán 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, bên cạnh đó sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, nếu như không trở thành đại gia thì cũng là người giàu có sung túc.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, cần mẫn, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Trong khung giờ này, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Vận trình sáng rực, hào quang chói lọi: 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh cao danh vọng vào buổi chiều ngày 21/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc. Cuộc sống của Mão thăng hoa như diều gặp gió, gia đạo song hỷ lâm môn, càng làm càng giàu.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, càng làm việc càng thành công, cuộc sống tuy có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng họ đều có bản lĩnh để vượt qua một cách ngoạn mục. Vào thời điểm này, tuổi Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, tuy nhiên do vận may không mỉm cười mà họ phải đối mặt với nhiều sóng gió, thậm chí có đánh đổi, mất mát và hy sinh.

Vận trình sáng rực, hào quang chói lọi: 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh cao danh vọng vào buổi chiều ngày 21/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Nhờ sự lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy nên Tỵ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Vận trình sáng rực, hào quang chói lọi: 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh cao danh vọng vào buổi chiều ngày 21/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tầm, mặc cho bao người chê bai, hạ bệ, chẳng qua là vì họ không bằng bạn nên họ chê bai cho đã miệng. Về sau những người làm ăn có lương tâm như Dần sẽ ngày càng phát triển. Con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ diễn ra vạn sự thuận lợi, chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến, phát tài phát lộc. Chưa hết, Cát tinh Thái Dương còn mang đến tin vui cho con giáp này. Bản mệnh đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với phụ nữ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày (21 và 22/10): Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả

Tử vi 2 ngày (21 và 22/10): Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày này, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, công danh sự nghiệp thành toại, tiền tài khởi sắc, tài lộc rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 35 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 32 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két