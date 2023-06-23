Vận trình của 3 con giáp đỏ thắm từ ngày 23/6 đến ngày 28/6: Vượng khí tăng cao, may mắn đổi đời, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 07:39

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 23/6 đến ngày 28/6, 3 con giáp dưới đây bất ngờ đổi vận, làm ăn sinh lời cực khủng, phúc đức ngập tràn.

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ từ ngày 23/6 đến ngày 28/6, những người tuổi Mão sẽ bắt đầu nhàn rỗi hơn do biết cách sắp xếp công việc hợp lý từ trước.

Những ngày này bạn sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, đối với những người muốn chuyển hướng công việc, từ làm công ăn lương qua kinh doanh thì đây là thời điểm đúng đắn.

Thời gian này, người tuổi Mão chủ động được thời gian làm việc, có nhiều mối làm ăn lớn và thu về lợi nhuận đều đều. Đây chính là cơ hội để những khách hàng mới có thể giúp bạn khá nhiều trong quan hệ làm ăn và các mối đầu tư lớn tiền bạc sẽ chảy ào ào vào túi bạn.

Vận trình của 3 con giáp đỏ thắm từ ngày 23/6 đến ngày 28/6: Vượng khí tăng cao, may mắn đổi đời, công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ và ý chí kiên cường, họ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Điều đặc biệt nhất ở tuổi Dần mà không người nào có được chính là sự kiên định, trước sau như một của mình. Họ luôn biết bảo vệ quan điểm và bằng mọi giá khiến những điều không thể thành có thể.

Không những thế, tuổi Dần ít khi bị tác động ở bên ngoài, họ luôn hoàn thành mọi thứ bằng chính sự nỗ lực của mình. Trong công việc, tuổi Dần biết cách duy trì sự ổn định, vì vậy từ ngày 23/6 đến ngày 28/6, họ dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt trong những ngày này, vận may của tuổi Dần sẽ lên một tầm cao mới, giúp họ có được nhiều cơ hội làm giàu, xây dựng cơ nghiệp ổn định. Từ đó, cuộc sống gia đình cũng bình yên hạnh phúc, tài sản dư dả đủ để an nhàn sống hưởng phước.

Vận trình của 3 con giáp đỏ thắm từ ngày 23/6 đến ngày 28/6: Vượng khí tăng cao, may mắn đổi đời, công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không thích soi mói, rò xét người khác. Họ rất khắt khe với bản thân nhưng lại rất khoan dung với bạn bè.

Nhờ có quan điểm sống tích cực, con giáp tuổi Thìn nỗ lực để phát triển sự nghiệp và có những kết quả không tồi.

Từ ngày 23/6 đến ngày 28/6, vận trình của người tuổi Thìn có sự thay đổi lớn. Sự nghiệp phát triển, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, trong gia đình cũng có tiếng nói "quyền lực".

Con giáp tuổi Thìn luôn giúp đỡ, dìu dắt những thành viên gia đình để cùng phát triển, cùng có lợi. Sự đồng sức đồng lòng từ công ty đến gia đình giúp họ làm việc hiệu quả hơn, đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng. Thời điểm này, Thìn sẽ có cuộc sống no đủ, ấm êm hơn.

Vận trình của 3 con giáp đỏ thắm từ ngày 23/6 đến ngày 28/6: Vượng khí tăng cao, may mắn đổi đời, công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hóa giải vận đen (23/6/2023), 3 con giáp bất thình lình thành tỷ phú, tương lai trúng số độc đắc, hưởng giàu sang

Hóa giải vận đen (23/6/2023), 3 con giáp bất thình lình thành tỷ phú, tương lai trúng số độc đắc, hưởng giàu sang

Tử vi ngày 23/6/2022, vận trình thay đổi, 3 con giáp có cuộc sống lên ngôi, đổi đời đầy may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 49 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy