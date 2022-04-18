Vận trình ảm đạm (18-24/4/2022), những con giáp bị hung tin chặn đường, cần bình tĩnh xử lý tiểu nhân, Tý và hai con giáp này cẩn thận

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 19:29

Những con giáp dưới đây nên cẩn thận trong tuần này nhé!

Vận trình ảm đạm (18-24/4/2022), những con giáp bị hung tin chặn đường, cần bình tĩnh xử lý tiểu nhân, Tý và hai con giáp này cẩn thận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Có thể coi đây là một tuần nhiều vất vả và khó nhọc với người tuổi Tý khi bị hung tinh đeo bám. Con giáp này có thể phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá nhiệm vụ thường ngày của mình.

 

Đã vậy, bản mệnh còn gần như không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai, mọi việc đều phải một thân một mình cáng đáng. Đáng buồn hơn, những kẻ tiểu nhân ganh ghét cũng thường tìm cơ hội đâm chọc, nói bóng nói gió để làm giảm sự hăng hái của bạn.

 

Về tài lộc, ngay từ đầu tuần đã được Thực Thần độ mệnh, cơ hội kiếm tiền đến với Tý khá nhiều, song hung tinh Kiếp Tài theo ngay sát nên bạn cũng không được phép chủ quan.

 

Hãy tìm hiểu thông tin cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi đổ tiền đầu tư, nếu không thì dễ rơi vào cảnh “xôi hỏng bỏng không”.

 

Chuyện tình cảm con giáp xui xẻo tuần này cũng không mấy êm ả. Mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren nhưng chẳng ai chịu chủ động đứng ra giải quyết. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài liên miên khiến tinh thần đôi bên đều mỏi mệt, chán chường.

 

Tuổi Thìn

Sẽ có không ít khó khăn và thử thách xuất hiện trong tuần này cần người tuổi Thìn phải vượt qua. Bạn nên có cái nhìn tích cực về vấn đề, coi đây là cơ hội để chứng minh bản lĩnh

 

Dù làm việc ở môi trong nào đi nữa, bạn cũng cần đề phòng kẻ tiểu nhân. Bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân, càng những lời đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

 

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế.

 

Chuyện tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và người ấy thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi.

 

Tuổi Ngọ

Tuần mới này là thời điểm hung nhiều hơn cát, chính vì thế người tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình.

 

Trên phương diện sự nghiệp, dù đã cố gắng tập trung để làm cho xong công việc của mình, song mọi kế hoạch đều rất dễ bị đổ bể vì những sự cố xen ngang. Bạn cần nhắc nhở mình bình tĩnh, chớ nóng nảy kẻo chuyện càng lúc càng khó giải quyết.

 

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này thường dễ dàng tin tưởng vào những người không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào tay những hạng mục không lại lợi ích gì cho mình, rước họa không đáng vào thân.

 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người khác phái, nhưng vì chưa hoàn toàn bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn chưa thể mở lòng với bất kì ai. Dù đối phương có theo đuổi nhiệt tình ra sao, bạn vẫn khá lạnh nhạt.

 

Hung tinh còn đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp xui xẻo tuần này. Bạn không những cần phải chú ý tăng cường rèn luyện nâng cao thể chất mà còn cần chú ý tới vấn đề giữ an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông, làm việc chân tay.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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