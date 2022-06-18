Vận trình 10 ngày tới 19/6-29/6 của các con giáp có nhiều chuyển biến tích cực: Dần lộc phát, vượng phát, Mão phất khởi chuyện làm ăn

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 23:46

Tử vi 12 con giáp cho hay những con giáp may mắn dưới đây sẽ bùng nổ tài lộc, công việc thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi học, 10 ngày tới đây, tuổi Sửu không chỉ có sự nghiệp vượng phát mà còn gặp nhiều may mắn. Trong khi ai khó khăn mặc kệ, với người tuổi Sửu thì vẫn gặt hái thành công rực rỡ, tiền chảy về túi đều đều. Kể từ đây, đường đời họ sẽ bước sang trang mới mọi việc suôn sẻ thuận lợi, giàu sang vô đối và hạnh phúc ngọt ngào không ai sánh bằng.

Vận trình 10 ngày tới 19/6-29/6 của các con giáp có nhiều chuyển biến tích cực: Dần lộc phát, vượng phát, Mão phất khởi chuyện làm ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, thời gian tới vận trình người tuổi Sửu từng bước phục hồi và khởi sắc. Bản mệnh lại được nhiều cát tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Tuế Hợp… chiếu rọi, mưu sự dễ thành, vừa lòng đẹp ý. Công việc thì được sếp chiếu cố cho thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để tìm ra điểm mạnh của bản thân, từ đó mở ra cơ hội lớn trong việc thăng quan tiến chức.

Trong ngày, những người còn độc thân có cơ hội gặp được một người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ dài lâu. Không khí gia đình đầm ấm nhờ sự sẻ chia và quan tâm giữa các thành viên với nhau.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, 10 ngày tới đây sẽ là khoảng thời gian tuổi Dần hoàn hoàn có thể ngẩng cao đầu và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhờ phúc lộc trời cho mà tuổi Tuất sẽ có cơ hội làm ăn tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, thu nhập tăng cao, Một số tiểu nhân xung quanh có muốn ngăn cảm cũng khó vì vận mệnh đã định sẵn họ sẽ thăng hoa rực rỡ, lội ngược dòng thành công. Đương nhiên, khi tiền bạc đủ đầy, hạnh phúc cá nhân cũng cải thiện rõ rệt, chỉ việc ngồi tận hưởng sự ngọt ngào mà thôi.

Vận trình 10 ngày tới 19/6-29/6 của các con giáp có nhiều chuyển biến tích cực: Dần lộc phát, vượng phát, Mão phất khởi chuyện làm ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, thời gian này người làm công ăn lương tập trung phấn đấu công việc chính, không phải ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, chuyên tâm làm một việc sẽ gặt hái thành quả bất ngờ. Nhờ tính cánh luôn chăm chỉ và mang chí cầu tiến cao nên họ đã lọt vào sự chú ý từ ban lãnh đạo công ty nên sắp tới hứa hẹn sẽ mang tới cho Ngọ nhiều nhiệm vụ quan trọng và đây cũng là cơ hội đổi đời nếu Ngọ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

May mắn có Mộc sinh Hỏa báo hiệu, vận trình tình cảm của những chú Rắn đang khá khởi sắc khi những người độc thân có thể thành công khi tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tình cảm chân thành của bạn cuối cùng cũng chạm tới trái tim đối phương.

Tuổi Mão

Theo dự báo, tuổi Mão trong 10 ngày tới sẽ gặp điềm lành, không chỉ có quý nhân giúp đỡ mà còn được Thần Tài phù trợ vào những thời khắc quan trọng nhất. Bởi vậy, cung tài lộc của tuổi Mão "nở hoa" rực rỡ, sắp có nhiều niềm vui, có thể được thăng quan tiến chức, gia đạo vui vẻ, êm ấm hòa thuận.

Kinh doanh cũng được đà thăng tiến khi được quý nhân giúp đỡ, Mão biết được đâu là nơi nên đầu tư vào để sinh lời vì vậy giúp họ mang về nguồn thu lớn trong thời gian này.

Vận trình 10 ngày tới 19/6-29/6 của các con giáp có nhiều chuyển biến tích cực: Dần lộc phát, vượng phát, Mão phất khởi chuyện làm ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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