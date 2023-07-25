VẬN THẾ THÁNG 8/2023: 3 con giáp có quý nhân tương trợ giúp đỡ, nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc, làm một thu 3 thu 4, tiền bạc không thiếu

Tuổi Tỵ sẽ có tiến triển trong công việc, đặc biệt là đối với những người sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử. Dù bắt đầu kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không nên nản lòng vì mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên. Tiền bạc rủng rỉnh, nhưng nên cân nhắc chi tiêu và không nên tiết kiệm quá mức. Trong gia đình, cần sự đồng thuận của cả vợ chồng khi chi tiền.

Tuổi Tỵ may mắn có người động viên và giúp đỡ trong công việc. Mặc dù có thể gặp nhiều kẻ xấu, nhưng họ vẫn có gia đình chống lưng.

Thương Quan giáng họa khiến Ngọ mệt mỏi vì công việc, muốn có thời gian được nghỉ ngơi. Con giáp này cần sửa đổi tính cố chấp, bảo thủ của mình trong công việc. Tuy nhiên bạn cũng nên đề phòng những người hay nói mỉa mai, khó nghe vì họ cũng không mấy thiện cảm với bạn ở cơ quan. Đường tiền bạc của Ngọ không mấy vượng sắc bởi có điềm báo xui xẻo đang đến gần. Có thể sẽ có người đến muốn mượn xe hoặc tiền khiến bạn khó xử, nên tham khảo ý kiến người thân trước rồi hẵng quyết định.

Ngọ cũng cần xem lại đường tình cảm của mình khi vướng phải cục diện Hỏa khắc Kim. Trong giao tiếp, rất nhiều người chỉ chăm chăm vào thể hiện cái tôi bản thân mà không hiểu đối phương. Muốn tạo một mốt quan hệ tốt đẹp thì bạn cần chỉnh sửa lại cách ăn nói của mình trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Song vẫn cần lưu ý đến vấn đề chi tiêu, bản mệnh nên lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể, chớ nên hoang phí mua theo hứng nhất thời.

Thổ sinh Kim cũng giúp chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới trong mối quan hệ, tính chuyện tương lai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, bạn chẳng cần tìm kiếm nơi đâu xa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm