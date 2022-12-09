Vận thế hồng phát trong tuần mới (12/12 - 18/12), 3 con giáp tài lộc nở rộ, làm một thu mười, hốt hết tiền tài thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 11:57

Dưới đây là những con giáp giàu có được Thần Tài ghé thăm trong tuần mới tới, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, những chú Chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần mới đến, tuổi Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh. Được Thần Phật ban phát cho sự may mắn nên bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Những người tuổi Tý sẽ là người tiên phong, dẫn dắt tập thể phát triển nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái cho vị trí như mong muốn.

Vận thế hồng phát trong tuần mới (12/12 - 18/12), 3 con giáp tài lộc nở rộ, làm một thu mười, hốt hết tiền tài thiên hạ - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần mới đến, tuổi Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc, công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, Trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Theo tử vi tuần mới, tuổi Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình. Những dự định bạn thực hiện trong thời điểm này đều mang lại nhiều thành tựu đáng nể, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn với bạn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để làm việc, thể hiện khả năng. Có thể bạn sẽ được cân nhắc lên vị trí như ý muốn.

Vận thế hồng phát trong tuần mới (12/12 - 18/12), 3 con giáp tài lộc nở rộ, làm một thu mười, hốt hết tiền tài thiên hạ - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới, tuổi Sửu là con giáp giàu có được quý nhân nâng đỡ, tìm được hướng đi đúng cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị.

Thìn là con giáp bản lĩnh, được đồng nghiệp yêu mến hết mực vì sự nhiệt tình, duyên dáng của mình. Khi khó khăn, bạn cũng được giúp đỡ hết sức, không còn lâm vào tình cảnh khó khăn một mình chống đỡ. Được Thần Phật nâng đỡ nên công việc, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều tin vui, mọi sự đều thuận lợi. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ trong tuần mới đến.

Vận thế hồng phát trong tuần mới (12/12 - 18/12), 3 con giáp tài lộc nở rộ, làm một thu mười, hốt hết tiền tài thiên hạ - Ảnh 3
Nói chung Thìn hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều điều bất ngờ trong tuần mới đến - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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