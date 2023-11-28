Vận thế của 3 con giáp xoay chuyển chóng mặt trong ngày 29, 30 và 31/11: Được Thần Tài thả hũ vàng xuống nhà, vận mệnh hanh thông, làm ăn bứt phá

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 20:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc rạng ngời, vận trình vụt sáng hơn sao trong ngày 29, 30 và 31/11.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý đều có số mệnh phú quý và không phải phiền não bất cứ điều gì. Trên thực tế, tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, biết độc lập, tự chủ trong cuộc sống, họ không bao giờ muốn để mình thua kém bất cứ ai và rất tự tin trong cuộc sống.

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tý không gặt hái được nhiều thành công nhưng họ lại học được nhiều bài học quý giá. Đối với tuổi Tý, đường dài mới là quan trọng, vì vậy họ luôn chấp nhận buông bỏ một thứ để có được nhiều thứ. Tử vị học có nói, trong ngày 29, 30 và 31/11, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi.

Đặc biệt, họ còn có cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc sống cũng sung túc, đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Vào thời điểm này, tuổi Tý càng làm việc sẽ càng được thần tài chiếu cố, may mắn đến không ngừng, hậu vận sẽ có cuộc sống an nhàn viên mãn vạn người mê.

Vận thế của 3 con giáp xoay chuyển chóng mặt trong ngày 29, 30 và 31/11: Được Thần Tài thả hũ vàng xuống nhà, vận mệnh hanh thông, làm ăn bứt phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Thìn là con giáp phát tài trong ngày 29, 30 và 31/11 nên cả người theo đuổi con đường sự nghiệp và người đầu tư, kinh doanh tuổi Thìn đều có cơ hội để cải thiện tình hình kinh tế. Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, mạnh dạn nêu lên ý kiến của bản thân, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa.

Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Cũng theo tử vi thời điểm này, những người làm ăn, kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới cho bản thân, chứ không còn mãi đi theo một lối mòn nào đó nữa.

Con giáp này rất mạnh mẽ, sẵn sàng là người mở lối đi riêng, đón đầu xu hướng, và hiển nhiên, điều này sẽ giúp tiền bạc đổ vào túi một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều.

Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội để xây dựng các mối quan hệ đầy triển vọng. Đó có thể là quý nhân, cũng có thể là đối tác của bạn trong tương lai.

Vận thế của 3 con giáp xoay chuyển chóng mặt trong ngày 29, 30 và 31/11: Được Thần Tài thả hũ vàng xuống nhà, vận mệnh hanh thông, làm ăn bứt phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, cơ trí, cho dù ở bất cứ lĩnh vực cũng có thể vươn lên vị trí đứng đầu và có được thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong ngày 29, 30 và 31/11, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, có được sự hỗ trợ của Thái Tuế, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại.

Vào thời điểm này, do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Vận thế của 3 con giáp xoay chuyển chóng mặt trong ngày 29, 30 và 31/11: Được Thần Tài thả hũ vàng xuống nhà, vận mệnh hanh thông, làm ăn bứt phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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