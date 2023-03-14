Vận thế của 3 con giáp đổi chiều vào 15h ngày 15/3: Đang nghèo thành giàu, đang xui thành may, phúc khí gõ cửa, tài khí bám gót, có được cuộc sống giàu phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 12:30

Từ thời điểm này, 3 con giáp sa vào chĩnh gạo, lộc rơi đầy túi, gặp nhiều may mắn về về tài chính, giàu sang phú quý.

 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thông minh, nhã nhặn và rất tự tin. Họ có tâm lý tốt, từ lâu đã có thái độ sống rất tích cực, đối mặt với mọi khó khăn, vướng mắc cũng không hề nao núng, chán nản. Dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, con giáp này không chỉ phải suy nghĩ thấu đáo mà còn hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua, từng bước gặt hái thành công.

Vận thế của 3 con giáp đổi chiều vào 15h ngày 15/3: Đang nghèo thành giàu, đang xui thành may, phúc khí gõ cửa, tài khí bám gót, có được cuộc sống giàu phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, cuộc sống của người tuổi Thân có những chuyển biến mới, được quý nhân phù trợ khởi nghiệp nên việc kinh doanh mở rộng quy mô. Chỉ số hạnh phúc của con giáp tuổi Thân sẽ tăng gấp đôi, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết. Tương lai, họ sẽ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Vận thế của 3 con giáp đổi chiều vào 15h ngày 15/3: Đang nghèo thành giàu, đang xui thành may, phúc khí gõ cửa, tài khí bám gót, có được cuộc sống giàu phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Tuổi Tý

Từ khung giờ này, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Lúc này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Vận thế của 3 con giáp đổi chiều vào 15h ngày 15/3: Đang nghèo thành giàu, đang xui thành may, phúc khí gõ cửa, tài khí bám gót, có được cuộc sống giàu phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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