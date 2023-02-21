Vận tài đuổi bắt trong 11 ngày tới, 3 con giáp phất cờ lên hương, Thần Tiên bao bọc, tiền chất đầy tủ, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 21:01

Tủ vi chỉ rõ, 3 con giáp đón lộc bất ngờ trong 11 ngày tới nhờ có ơn trên phù trợ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có nhiều sở thích giúp bồi đắp tâm hồn lẫn tri thức của bản thân. Ngoài ra, họ cũng được nhiều người tìm đến để tư vấn bởi kiến thức uyên bác của mình. Trong 11 ngày tới, Thần tài sẽ "xông nhà" cua bạn, mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt. Sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, nếu nắm bắt được cơ hội này, chất lượng cuộc sống của con giáp sẽ phát đạt.

Khi cơ hội đến cũng là lúc tuổi Tý phải hết mình thể hiện tài năng của bản thân. Đồng thời, bạn phải hiểu rằng việc xử lý và duy trì các mối quan hệ xã hội rất có ích cho phát triển sự nghiệp của mình. Thừa nhận sai lầm không có nghĩa là con giáp bị tụt lại phía sau, khi liên tục hoàn thiện chính mình, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra con đường phát triển của bản thân. Thời gian tới chính là thời gian để bạn "lên dây cót" cho sự nghiệp lẫn tài chính thay đổi rực rỡ.

Vận tài đuổi bắt trong 11 ngày tới, 3 con giáp phất cờ lên hương, Thần Tiên bao bọc, tiền chất đầy tủ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Chắc hẳn trong thời gian vừa qua bạn đã phải gắng gượng rất nhiều để trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc. Hãy cố thêm một chút nữa vì hành trình cuộc đời bạn sắp rẽ vào một ngả đường hạnh phúc hơn. Khổ tận cam lai, vận trình tài lộc trong 11 ngày tới của bạn dồi dào hơn, phúc khí đã đến, mang cho bạn nhiều tin vui về tài lộc.

Khó khăn, bế tắc cũng lui dần khỏi cuộc sống của người tuổi Thìn. Bản thân bạn rất có trách nhiệm và tâm huyết trong mỗi việc mình làm. Không phải họ chăm chỉ để nhận được lời tán dương từ người khác mà bả thân họ làm tốt trước hết là có thể tự hào về bản thân mình. Chưa kể sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến rõ rệt, tiền vào dào dạt xài đến sang năm vẫn còn dư dả. Chưa kể tình duyên cũng tìm đến lấp tró trước sân sẵn sàng về chung tổ ấm.

Vận tài đuổi bắt trong 11 ngày tới, 3 con giáp phất cờ lên hương, Thần Tiên bao bọc, tiền chất đầy tủ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuổi Dần sẽ ra nhập đường đua may mắn trong 11 ngày tới. Họ sẽ được Thần may mắn để mắt tới và bắt gặp được nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mình. Nếu nắm bắt được vận may này thì con giáp không những đào hoa rực rỡ mà còn loại bỏ được những chướng ngại xui xẻo từ đầu năm.

Công việc có nhiều tin vui giúp tinh thần của người tuổi Dần được an ủi nhiều hơn, qua đó động lực phấn đấu gặt hái thành quả cho cuối năm càng nhiều. Đồng thời, những con giáp đang độc thân cũng sẽ có cơ hội thoát khỏi tình trạng "lẻ bóng". Dù vậy, thời gian này là khoảng thời gian vàng để bạn bứt phá trong sự nghiệp. Hãy chăm chỉ hơn để kiếm tiền, đó cũng là điều kiện đủ để bạn có thể hạnh phúc trọn vẹn hơn trong chuyện tình cảm.

Vận tài đuổi bắt trong 11 ngày tới, 3 con giáp phất cờ lên hương, Thần Tiên bao bọc, tiền chất đầy tủ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tử vi 12 con giáp có nói, cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

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