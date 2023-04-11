Vạn sự khởi phát trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền 'dày cộm', tăng lương vù vù

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 15:34

Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn chắc chắn sẽ có cơ hội rung đùi đếm tiền, sự nghiệp lên hương, ví tiền dày cộm, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ và ham học hỏi về những điều mà mình hứng thú. Thời gian tuần cuối tháng 2 âm lịch, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, “cầu được ước thấy”, khó khăn gì cũng sẽ được giải quyết.

Tuy nhiên, để có lợi cho sự phát triển của mình, con giáp tuổi Mùi không nên kết thân với người thích than phiền, sống thiếu năng lượng, lười biếng. Chắc chắn rằng chỉ có làm việc chăm chỉ mới nhận được đền đáp xứng đáng. Sau khi phấn đấu không ngừng, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng sung túc và tương lai không xa sẽ có thể giàu có.

Vạn sự khởi phát trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền 'dày cộm', tăng lương vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân cũng luôn tích cực trong sự nghiệp, hết mình vì làm việc. Bất kể họ làm gì, hiệu quả công việc luôn thu được gấp đôi so với nỗ lực, tài lộc kiếm được cũng rất khá. Tử vi dự đoán, trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ phát triển rầm rộ, đón vận may không ngừng, tiền tài vo số, hạnh phúc đơm hoa kết trái.

Không chỉ vậy, nếu người tuổi Thân mua vé số vào thời điểm này có khả năng sẽ giành giải cao, gặt hái thật nhiều may mắn. Thật khó cho con giáp tuổi Thân nếu như họ chưa muốn làm giàu lúc này vì họ động vào việc gì cũng sinh lời, phát tài phát lộc, của cải đầy ắp.

Vạn sự khởi phát trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền 'dày cộm', tăng lương vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường điềm tĩnh, có cái nhìn sâu, sắc, có tài hùng biện. Họ làm việc có chiến lược, có kế hoạch và thường truyền cảm hứng cho những người khác. Người tuổi này có nhãn quan tinh tường và biết tính đường dài. Họ sẽ không vì cái lợi trước mắt mà quyết định vội vàng.

Trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, con giáp này nhận được thêm các cơ hội trong công việc. Người tuổi Ngọ có cơ hội đàm phán với khách hàng để chốt hợp đồng. Với những người đang gặp khó khăn trong công việc thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

Vạn sự khởi phát trong tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền 'dày cộm', tăng lương vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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