VẬN SỐ LÊN HƯƠNG: 2 ngày cuối tuần (19-20/11), 4 con giáp phát tài không muốn giàu sang cũng khó

Theo đó, con giáp này sẽ tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Đôi khi cần có một chút “máu liều” sẽ đem tới cho bạn những khoản tiền như mong đợi bấy lâu.

Cuối tuần này tiền bạc sẽ đổ về túi của người tuổi Sửu, đáp lại những nỗ lực và sự chăm chỉ bấy lâu của bản mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều có được những nguồn thu nhập đáng kể, một phần là nhờ may mắn, một phần là nhờ bạn luôn chăm chỉ, phấn đấu làm ăn.

Những chuyện vui liên tiếp đến với Sửu, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới với bạn.

May mắn đang đứng về phía tuổi Sửu giúp bạn làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được. Ngoài ra, người tuổi này còn rất linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tuổi Thìn

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Thìn chính là một trong số những con giáp phát tài cuối tuần này (19-20/11).

Thời điểm này bạn có may mắn đón hỷ sự rất lớn, vượng tài nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Đặt biệt là trong thứ 7 ngày 19/11/2022, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát vận nhanh chóng. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Hôm nay là ngày bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

Việc bạn được giao đều mang lại nhiều thành tựu lớn, gặt hái được lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này đi nhé.

Tuổi Thân

Cái tên tiếp theo trong số những con giáp phát tài cuối tuần này không thể không kể đến chính là người tuổi Thân. Tử vi khoa học nhận thấy, những chú Khỉ có tài lộc khá thịnh vượng, càng về 2 ngày cuối tuần thì tài khí lại càng tích tụ nhiều.

Tài lộc của con giáp này đang tăng cao, bản mệnh có thể tự tin nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, cát khí tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì bạn cũng có thể kiếm bộn tiền.

Thời điểm này nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi.

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Tuổi Tuất

Theo tử vi khoa học, lĩnh vực tài chính của người tuổi Tuất cũng sẽ có khá nhiều điểm sáng vào cuối tuần này.

Làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều điều suôn sẻ bất ngờ. Nếu bạn có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì nên tận dụng lúc cát khí tăng cao để dễ thành công hơn.

Nhân lúc tài chính đang vững mạnh, nguồn thu nhập ổn định, Tuất có thể mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực có tính an toàn, lâu dài, bền vững thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa.

Dù có cơ hội phát tài nhưng bạn vẫn nên thận trọng trong chuyện chi tiêu sao cho hợp lý. Bằng không bao công sức vất vả gây dựng từ trước đó sẽ đổ sông đổ bể khi tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Bạn cũng nên học cách nhìn người tinh tường nếu có việc cần hợp tác kẻo giao trứng cho ác, hãy luôn có sự đề phòng cần thiết.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm