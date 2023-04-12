Vận đổi sao dời: Đúng 13h ngày 13/4, 3 con giáp này đổi đời đổi mệnh, tiền bạc đủ đầy, muốn bao nhiêu cũng có

Tử vi cho biết đúng 13h ngày 13/4 của 12 con giáp nói Tị sẽ đón nhiều tin vui liên quan đến chuyện làm ăn nhờ Nguyệt Mã phù trợ nhưng cũng nên cẩn thận về sức khỏe khi vướng vào hung tinh Thiên Nguyệt.

Công việc của con giáp này cực kỳ thuận lợi hơn cả mong đợi, thêm vào đó nhiều người còn có công danh hiển đạt, con cháu giỏi giang. Dù là nội trợ hay làm công việc chân tay,... đều được quý nhân phù trợ, sự nghiệp của Tị bước lên một tầm cao mới.

Ngày này bạn cũng có nhiều cơ hội để cải thiện tài chính, thậm chí tiền bạc còn tự theo nhau đổ về nhà mà bạn không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt từ nghề tay trái thì bạn nên tranh thủ kiếm trong tuần này, cơ hội rất cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chỉn chu, cầu toàn và là tuýp người yêu thích sự hoàn hảo. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng mong muốn làm được điều tốt nhất có thể, trọn vẹn nhất có thể, dù điều đó khiến họ mất nhiều thời gian và công sức.

Con giáp này có lối sống tích cực, sự lạc quan và yêu đời của họ mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho những người xung quanh. Họ biết cách vực dậy bản thân khi rơi vào bế tắc, vì vậy, họ chỉ cho phép mình buồn một lúc chứ không được gục ngã.

Đúng 13h ngày 13/4, người tuổi Mão nghênh đón tài lộc vào nhà. Từ thời điểm này, vận trình sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến đáng kể, kéo theo đó là tiền bạc, của cải cũng tăng lên.

Nhờ sự tâm huyết, chăm chỉ và năng lực vượt trội của bản thân, người tuổi Mão được sếp và đồng nghiệp ghi nhận.

Tuổi Tý

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Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

‏Đúng 13h ngày 13/4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.‏

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.