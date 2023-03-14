Vận đổi sao dời: 3 con giáp thứ Ba phát tài, thứ Tư thăng quan tiến chức, sự nghiệp nở hoa, nhân đôi may mắn, tiền của chất chồng

Vào 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, 3 con giáp sau lộc tài về tay nhiều vô số kể, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi.
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Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thìn là những tinh tế và hiểu biết. Họ là người biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.
Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.
Vào 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tai, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.
Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.
Con giáp này hơn người ở tính kiên trì. Họ có thể vượt nhiều khó khăn, trở ngại để vươn tới thành công mà không nản lòng nhụt chí.
Trước đây, vận số tổng thể không tốt nên công việc của con giáp tuổi Tý chỉ dậm chân tại chỗ. Những người muốn chuyển việc thì đi phỏng vấn nhiều lần nhưng vẫn chưa được nhận vào làm.
Tuy nhiên, vào 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, vận số của con giáp này ngày một khởi sắc.
Con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.
Tuổi Ngọ
Ngọ có sự xuất hiện của Dịch Mã động tinh, bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thậm chí phải bỏ thêm nhiều công sức mới có thể có được thứ mình muốn, công việc mới tiến triển tốt.
Nhưng cũng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sự năng động và linh hoạt, bạn sẽ chạm tay vào nhiều điều may mắn. Vì thế, hãy vượt qua phạm vi an toàn của bản thân, đừng vội bằng lòng với sự ổn định hiện có. Nếu làm được điều này, tài lộc của bản mệnh ắt có những bước khởi sắc nhất định.
Bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho công việc của mình, khiến lãnh đạo hoặc đối tác đều phải ngạc nhiên hoặc thán phục, dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì đều có ví tiền căng phồng.
Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.