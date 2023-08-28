Vận may tứ phương tụ về nhà 3 con giáp trong ngày 28/8 và 29/8: Đường tài lộc thịnh vượng, nắm tiền tỷ trong tay, làm ăn khởi phát

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang tột đỉnh, kinh doanh thu về lợi nhuận khủng trong ngày 28/8 và 29/8.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần đa số có tính cách kiên cường, mạnh mẽ, họ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bản thân mình vô dụng và không thể bảo vệ gia đình. Tuổi Dần luôn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn thử thách, chỉ cần họ có thể xây dựng cuộc sống viên mãn là đủ.

Tuy nhiên, thời gian trước đây, tuổi Dần không quá may mắn, bất kể làm việc gì, dù cố gắng thế nào họ cũng đều vấp phải những rào cản không đáng có, khiến mọi thứ không được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Với tính cách mạnh mẽ và biết kiên nhẫn nên trong ngày 28/8 và 29/8, tài vận của tuổi Dần dồi dào đến mức bất ngờ. Một khi mọi thứ chín muồi, tuổi Dần chỉ việc phát huy hết khả năng của mình thì đã có thể tạo dựng một cơ ngơi ổn định và vững chắc, thừa khả năng chăm sóc gia đình và sống hưởng thụ an nhàn cả đời.

Vận may tứ phương tụ về nhà 3 con giáp trong ngày 28/8 và 29/8: Đường tài lộc thịnh vượng, nắm tiền tỷ trong tay, làm ăn khởi phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong ngày 28/8 và 29/8, tuổi Sửu cũng được xem là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Có thể nói, đây là khoảnh khắc hoàng kim nhất của tuổi Sửu từ trước đến nay, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây được gọi là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Vận may tứ phương tụ về nhà 3 con giáp trong ngày 28/8 và 29/8: Đường tài lộc thịnh vượng, nắm tiền tỷ trong tay, làm ăn khởi phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Vận mệnh của con giáp này sẽ phất lên trong ngày 28/8 và 29/8, từ công việc tới tình cảm làm gì cũng thuận. Nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Dậu hãy chuẩn bị bắt đầu ngay. Cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng. Ngoài ra, cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi đưa ra 1 quyết định quan trọng nhé.

Vận may tứ phương tụ về nhà 3 con giáp trong ngày 28/8 và 29/8: Đường tài lộc thịnh vượng, nắm tiền tỷ trong tay, làm ăn khởi phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Ngày mới hôm nay, 3 con giáp sau tình duyên khởi sắc, ngồi không cũng hưởng lộc, bứt phá giàu lên rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 28/8 tu vi ngay 29/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.