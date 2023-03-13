Vận may tràn vào nhà 3 con giáp vào 1h khuya ngày 14/3: Từ nay là kho tiền kho bạc của nhà, tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp phất lên tầng cao

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 14:00

Tử vi dự đoán trong thời gian này 3 con giáp mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc gia đình viên mãn họlà quý nhân phù trợ cho cả gia đình.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong thời gian này ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Vận may tràn vào nhà 3 con giáp vào 1h khuya ngày 14/3: Từ nay là kho tiền kho bạc của nhà, tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp phất lên tầng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Tuổi Mùi

Trong thời gian này người tuổi Mùi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Vận may tràn vào nhà 3 con giáp vào 1h khuya ngày 14/3: Từ nay là kho tiền kho bạc của nhà, tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp phất lên tầng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắnnày và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, đôn hậu, hay thương người. Trong cuộc sống, họ là người dễ cảm thông, chia sẻ với người khác. Con giáp này tính tình cương nghị, không ngại khó ngại khổ. Trong khó khăn, trở ngại, họ luôn kiên trì và cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

Vận may tràn vào nhà 3 con giáp vào 1h khuya ngày 14/3: Từ nay là kho tiền kho bạc của nhà, tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp phất lên tầng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Hợi được dự báo sẽ suôn sẻ về mọi mặt. Con giáp này dễ được quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp của họ tiến triển thuận lợi. Những người tuổi Hợi làm kinh doanh thì buôn may bán đắt. Những thương vụ lớn giúp họ thu về khoản lợi nhuận như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

‘Núi vàng’ xuất hiện trước cửa nhà 3 con giáp vào 2 ngày (13, 14/3): Sự nghiệp phất lên như vũ bão, vàng chất đầy nhà, tiền gom thành núi, vạn sự hanh thông, phúc đức vô biên

‘Núi vàng’ xuất hiện trước cửa nhà 3 con giáp vào 2 ngày (13, 14/3): Sự nghiệp phất lên như vũ bão, vàng chất đầy nhà, tiền gom thành núi, vạn sự hanh thông, phúc đức vô biên

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống của 3 con giáp sau đây sẽ có chuyển biến tích cực, đường sự nghiệp rộng mở, tiền luôn đầy túi, vận đỏ không ai sánh kịp.

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