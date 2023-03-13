Vận may mở lối cho 3 con giáp vào giữa tháng 3/2023, hỷ sự liên miên, tiền phủ ngập lối, chuyển vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 02:17

Dưới đây là những con giáp may mắn, sở hữu ba tốt hốt hết tiền tài của thiên hạ, được Thần Tài chấm điểm liệt vào danh sách con nhà giàu vào giữa tháng 3 này.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, giữa tháng 3 này, tuổi Hợi nhận được khá nhiều tin vui về đường công danh lẫn tình duyên. Trong công việc, những kế hoạch của bạn được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng giao trọng trách. Thành quả đạt khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt.

Trong chuyện tình duyên, tuổi Hợi độc thân đi đâu cũng được nhiều người tán tỉnh, có ý muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài, bỗng dưng thoát ế trong nháy mắt. Bạn tìm được duyên lành như ý nên vận trình vô cùng suôn sẻ đúng như bản thân mong muốn.

Vận may mở lối cho 3 con giáp vào giữa tháng 3/2023, hỷ sự liên miên, tiền phủ ngập lối, chuyển vận bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn thông minh, luôn hành động nhiều hơn lời nói. Tử vi dự đoán, giữa tháng 3 này, những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, bạn còn được cấp trên trọng dụng, trọng tài năng cũng như cách giải quyết vấn đề của bạn trong công việc.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ sớm tìm được nhân duyên như ý. Cả hai tâm đầu ý hợp, có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài trong tương lai. Đồng thời có thể hỗ trợ nhau kiếm tiền, động viên nhau trong những lúc khó khăn, gian khổ nhất.

Vận may mở lối cho 3 con giáp vào giữa tháng 3/2023, hỷ sự liên miên, tiền phủ ngập lối, chuyển vận bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, nhận được nhiều điều tốt đẹp vào giữa tháng 3 này. Trong công việc, bạn được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp giúp sức. Nhờ vào tài ngoại giao của bạn mà được nhiều người giúp đỡ, không kể công. Bản mệnh ăn ở tốt nên làm chuyện gì cũng gặp nhiều thuận lợi.

Trong chuyện tình duyên, bạn sẽ gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng hạnh phúc. Mối nhân duyên của bạn được ông trời an bài nên khá viên mãn. Cả hai sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong cuộc sống.

Vận may mở lối cho 3 con giáp vào giữa tháng 3/2023, hỷ sự liên miên, tiền phủ ngập lối, chuyển vận bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, vạn sự CÁT TƯỜNG, cuộc sống AN NHÀN trong 4 ngày tới (28/2 - 3/3)

Xin chúc mừng 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, vạn sự CÁT TƯỜNG, cuộc sống AN NHÀN trong 4 ngày tới (28/2 - 3/3)

Đúng 4 ngày tới, 3 con giáp sau đây sẽ tìm được cơ hội thăng tiến, vận trình đỏ chót như son. Cùng xem 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 3 tử vi hôm nay tử vi ngày 13/3/2023 tử vi tháng 3 con giap may man tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 48 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều