Vận may gõ cửa từ ngày 28/2, 3 con giáp "thu hoạch kép" từ sự nghiệp đến tài lộc, rước hết của cải về nhà, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 16:26

Tử vi chỉ ra 3 con giáp này sẽ cực kỳ phát tài phát lộc, sự nghiệp công danh cũng được đà phát triển không ngừng nghỉ. Trong thời gian này, họ sẽ vô cùng may mắn, rước được nhiều của cải, tiền bạc vào nhà, nhiều đến chính những con giáp này cũng không thể ngờ.

Tuổi Tỵ

Tử vi chỉ ra tuổi Tỵ trong thời gian sẽ có khả năng cao có một nguồn thu dồi dào chưa từng thấy. Những mối quan hệ mới mang đến cho tuổi Tỵ sự thăng tiến về sự nghiệp từ đó mà kéo theo tài lộc tăng cao. Trong thời gian này trở đi, tuổi Tỵ có tài vận khá tốt, tuy nhiên, lời khuyên cho con giáp này là hãy tránh khỏi những tranh chấp trong công việc, từ đó sẽ giúp tuổi Tỵ giữ được an toàn, thoải mái hưởng thụ cuộc sống an nhàn trời ban cho.

Vận may gõ cửa từ ngày 28/2, 3 con giáp 'thu hoạch kép' từ sự nghiệp đến tài lộc, rước hết của cải về nhà, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ - Ảnh 1
Tài vận tuổi Tỵ thời gian này chuyển biến khá tốt nên sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi chỉ ra dường như cuộc sống của những người này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn mà họ sẽ thu hút được rất nhiều quý nhân đến với mình và trao cho nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Cơ hội cũng sẽ kéo đến, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời từ đây sẽ nở hoa, không chỉ có được sự thăng tiến trên con đường công danh mà còn có được tài vận dư dả, sung túc.

Tuổi Dần

Tử vi chỉ ra thời gian này trở đi tuổi Dần có vận may gõ cửa, trong đó, thần Tài ưu ái con giáp có nhiều tiến triển về tài lộc. Tuổi Dần là con giáp có năng lực và luôn tự tin, chính nhờ vậy mà tuổi Dần có thể tự lực tạo ra một cuộc sống mới cho riêng mình, nay lại được thần Tài ưu ái, con giáp này như được chắp thêm đôi cánh để rộng cửa tung bay đến giai đoạn hoàng kim của cuộc đời.

Vận may gõ cửa từ ngày 28/2, 3 con giáp 'thu hoạch kép' từ sự nghiệp đến tài lộc, rước hết của cải về nhà, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ - Ảnh 2
Tuổi Dần được chắp thêm đôi cánh từ thần Tài, nhờ đó mà cuộc đời hoàng kim không ai sánh bằng. (Ảnh minh họa: Internet)

Dù là năm tuổi, thế nhưng trong thời gian tới, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, thời gian tới, họ cũng có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có lợi trong công việc, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, trong nửa đầu năm 2022 có khi đổi đời trong một đêm. Ngoài ra, con đường tình duyên của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Tuổi Dậu

Vượng khí ngập tràn nên trong thời gian này trở đi, tuổi Dậu bước vào một cuộc sống xa hoa, giàu có. Tử vi chỉ ra tuổi Dậu sẽ quanh sẽ có thần linh giúp đỡ, dự tính sẽ thăng tiến trong sự nghiệp, gặt hái thành công quyền lực cao. Thời gian này, con đường kiếm tiền sẽ rất mở rộng với tuổi Dậu, mọi thứ hanh thông như mong đợi, con giáp này được thăng quan tiến chức sớm.

Vận may gõ cửa từ ngày 28/2, 3 con giáp 'thu hoạch kép' từ sự nghiệp đến tài lộc, rước hết của cải về nhà, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ - Ảnh 3
Tuổi Dậu có vượng khí rất tốt trong thời gian này nên công việc rất phát triển. (Ảnh minh họa: Internet)

Người tuổi Dậu từ giai đoạn này trở đi, công việc dường như sẽ có những thuận lợi bất ngờ và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn. Trong thời gian tới, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được trao cho cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, trong nửa đầu năm 2022 này, cuộc sống của tuổi Dậu rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng Rằm tháng 2, trăng sáng vằng vặc, chiếu ánh hào quang, 3 con giáp vươn mình 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp vượng phát, cuộc sống thay trang, đổi màu

Đúng Rằm tháng 2, trăng sáng vằng vặc, chiếu ánh hào quang, 3 con giáp vươn mình 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp vượng phát, cuộc sống thay trang, đổi màu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Rằm tháng 2, 3 con giáp may mắn nhận được hào quang chiếu tỏ, sự nghiệp lên hương, cực vượng khiến người người ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để