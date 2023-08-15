Vận may gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8: Thu nhập tăng gấp đôi, giàu sang vô đối, ngồi không tiền vẫn ngập két

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8 bùng nổ tài vận không ngừng, gặp hỷ sự liên tục.

Tuổi Dậu

Đúng 11 giờ trưa ngày 15/8 này là khoảng thời gian có hung có cát với người tuổi Dậu. Phương diện sự nghiệp và tài lộc của con giáp này có dấu hiệu đi xuống. Dù làm việc gì, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trong mọi việc.

Cực diện Tương Phá khiến bản mệnh liên tục gặp trục trặc trong công việc. Đây là thời điểm tuổi Dậu cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Con giáp này có thể phải làm mọi việc một mình mà không có người khác giúp đỡ. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, chờ thời cơ phá hoại. Chỉ cần một phút sơ hở, bản mệnh có thể bị hãm hại.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác nhau. Nếu không cẩn thận, bản mệnh rất dễ gặp cảnh hao tài.

Điểm sáng duy nhất trong tháng là chuyện tình cảm. Bản mệnh dễ dàng được người khác phái chú ý. Nếu muốn tìm kiếm một người ở bên cạnh, tuổi Dậu có thể mở lòng và tìm hiểu kỹ hơn về đối phương.

Vận may gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8: Thu nhập tăng gấp đôi, giàu sang vô đối, ngồi không tiền vẫn ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài lộc của Mão khó có thể phát triển thuận lợi được như dự tính vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8. Mão cần dành thời gian xem xét lại cách thức làm việc cho mình. Vấn đề có thể nằm ở chính bản thân Mão nên đừng vội đổ lỗi cho người khác.

Trong làm ăn, điều quan trọng là giữ chữ tín. Dù đôi khi phải chịu thiệt về mình, nhưng nếu đã cam kết với khách hàng thì Mão nên cố gắng thực hiện cho đúng.

Người làm công ăn lương, công việc có thể giậm chân tại chỗ, không mong có lương thưởng. Tốt nhất Mão nên thay đổi cách thức làm việc, chủ động hơn trong hợp tác.

Bên cạnh đó, hung tinh Đại Hao còn cảnh báo Mão dễ mất tiền vào những việc không chính đáng. Trong cuộc sống hàng ngày Mão nên hạn chế chi tiêu phung phí.

Vận may gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8: Thu nhập tăng gấp đôi, giàu sang vô đối, ngồi không tiền vẫn ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi lên bổng xuống trầm vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8, mọi kế hoạch của bạn đều tiến triển theo hướng không quá lạc quan. Đây là lúc con giáp này nên bước chậm lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm, nếu phát hiện vấn đề thì nhanh chóng sửa chữa.

Trên phương diện tài lộc, người làm công ăn lương chưa gặt hái được thành công nào đáng kể để được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng. Người làm kinh tế cần hạn chế đầu tư, kinh doanh bởi xung quanh bạn đang có nhiều bẫy của kẻ tiểu nhân.

Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi.

Với người đã có đôi có cặp, quan hệ giữa vợ chồng bạn khá căng thẳng vì đôi bên chẳng ai chịu nhường ai trong những cuộc tranh cãi. Có lẽ cả hai đều cần xem lại cách hành xử của mình.

Vận may gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/8: Thu nhập tăng gấp đôi, giàu sang vô đối, ngồi không tiền vẫn ngập két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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