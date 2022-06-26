Vận may bùng nổ 6 tháng cuối năm: 3 con giáp này chuẩn bị kho để chứa thiện kim, làm gì cũng ‘hái’ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 15:02

6 tháng cuối năm là thời kiếm tiền đỉnh cao của 3 con giáp này, khiến người thân phải ‘hờn đỏ mắt’.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu đa số đều là những người trọng tình cảm, không coi nặng vấn đề vật chất. Với họ, cuộc sống chỉ là một cuộc dạo chơi, nếu làm được những việc có ích cho người khác thì nên làm, không cần so đo tính toán.

Chính vì có suy nghĩ này, người tuổi Dậu kiếm tiền cũng nhanh mà tiêu tiền cũng chóng. Tuy nhiên, họ tích được phúc phần rất lớn, vì thế cũng hay được bề trên ban ơn và gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc.

6 tháng cuối năm đặc biệt là khi bước sang năm Tân Sửu đây là thời điểm vô cùng tốt cho việc kinh doanh, buôn bán hoặc đầu tư. Với sự thông minh và nhạy bén đồng thời rất tỉnh táo và chặt chẽ của mình, nếu người tuổi Dậu cố gắng hết sức có thể đạt được những thành tựu đáng nể, có thể trở nên vô cùng giàu có, tích được số của cải lớn dư dả cho vài năm sau.

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6 tháng cuối năm là thời kiếm tiền đỉnh cao của con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh có tính chịu thương chịu khó, kiên trì theo đuổi đam mê. Dù trải qua nhiều khó khăn, khổ cực, Tỵ vẫn có thể vượt qua tất cả, đứng lên làm chủ đời mình, vươn lên để đạt được vị trí nhất định trong xã hội.

‘Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai”, sau khi trải qua những ngày tháng thăng trầm ngày đầu năm, thời điểm cuối năm chắc chắn sẽ là lúc bạn đổi vận giàu sang. Chỉ cần bước sang 6 tháng cuối năm, con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn, tài lộc đủ đầy.

Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tiền tài hanh thông mà tình duyên của con giáp này cũng trở nên rực rỡ hơn. Tuổi Tỵ sẽ đón những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc với một nửa của đời mình. Nhìn chung, nửa cuối năm của người tuổi Tỵ sẽ tràn ngập may mắn, được sống trong nhung lụa.

Tuổi Ngọ

Những con ngựa có những mục tiêu riêng trong sự nghiệp, họ làm việc vô cùng chăm chỉ và có thể tận dụng hết thời cơ để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Kể từ tuổi trung niên, những con ngựa đã bước vào cửa “Thần tài”, nhất là 6 tháng cuối năm, vận may bắt đầu bùng phát, họ có nhiều chủ động hơn để tạo lợi thế trong sự nghiệp. Với tính khí năng động và quyết đoán, hiệu quả công việc hơn người bình thường, từ mọi hướng kiếm tiền sẽ tốt hơn.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi học cho hay, bất kể trước đó khó khăn thế nào. Vào thời điểm nay, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, công thành danh toại, mọi cố gắng đều được ghi nhận.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi ngọ

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