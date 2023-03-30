Vận khí trong ngày cuối tháng 3 (31/03) của các con giáp này CỰC KỲ TỐT, ngồi không cũng có TÀI LỘC “ập” tới.

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 21:44

Được quý nhân phù trợ, các con giáp này gặp chuyện vui, tài lộc dồi dào

Tuổi Ngọ 

Vận khí trong ngày cuối tháng 3 (31/03) của các con giáp này CỰC KỲ TỐT, ngồi không cũng có TÀI LỘC “ập” tới. - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo  

Ngày cuối tháng 3, quý nhân và Thần ài sẽ gõ cửa nhà của người tuổi Ngựa, đừng quá choáng khi thấy tiền từ trên trời rớt xuống. Với sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp sau này, liên tiếp nhận được tin vui.

Nếu con giáp này biết tận dụng tốt những cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian này, họ mới mong thoát khỏi cảnh bần hàn, dần bước vào con đường giàu sang phú quý.

Tuổi Mão 

Vận khí trong ngày cuối tháng 3 (31/03) của các con giáp này CỰC KỲ TỐT, ngồi không cũng có TÀI LỘC “ập” tới. - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Người tuổi Mão có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mão thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Mão là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy trong 10 ngày tới, tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Mão. Trong năm nay người tuổi Mão không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.

Tuổi Thìn

Phương diện sự nghiệp và tài chính của người tuổi Thìn cũng khởi sắc rực rỡ trong tuần này. Con giáp này sẽ nâng cao vị thế của mình nhờ những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. 

Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện sức sáng tạo của mình. Đó là lý do hầu hết các ý tưởng của bạn đều được thông qua rất nhanh. 

 

Môi trường tập thể 9 người 10 ý nhưng con giáp phát tài tuần này luôn biết cách dung hòa các ý kiến trái ngược để đi tới thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

 

Nhân duyên tốt cũng rất hữu ích cho việc làm giàu của bạn trong ngày cuối tháng 3 này. Con giáp này khá may mắn khi liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia giúp bạn tăng thêm thu nhập. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm. 

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