Vận hạn qua đi, 3 con giáp cầu được ước thấy vào 4 ngày 27, 28, 29, 30/3: Tài lộc vượng phát bất ngờ, phất lên giàu có, tình tiền viên mãn trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 07:31

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ bùng nổ tài lộc, công việc thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần trong thời điểm này.

 

Tuổi Mão

Những điều may mắn sẽ liên tục kéo đến với tuổi Mão. Con giáp này sẽ có khả năng thu về được một nguồn tiền mới sắp tới.

Tuy nhiên, tuổi Mão nên chú ý các cơ hội đến với mình và tận dụng nó một cách triệt để. Những cơ hội này sẽ giúp tuổi Mão có được cả về danh vọng lẫn sự nghiệp. Tiền bạc khi ấy sẽ như diều gặp gió, phất lên không ngừng.

Vận hạn qua đi, 3 con giáp cầu được ước thấy vào 4 ngày 27, 28, 29, 30/3: Tài lộc vượng phát bất ngờ, phất lên giàu có, tình tiền viên mãn trọn vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của tuổi Mão còn cho thấy rằng, con giáp này nên tận dụng những khả năng sẵn có của bản thân. Nhất là trong công việc, hãy đem những thứ mình học được để áp dụng vào các nhiệm vụ được giao sắp tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Vận hạn qua đi, 3 con giáp cầu được ước thấy vào 4 ngày 27, 28, 29, 30/3: Tài lộc vượng phát bất ngờ, phất lên giàu có, tình tiền viên mãn trọn vẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Thân

Thời điểm này., nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Vận hạn qua đi, 3 con giáp cầu được ước thấy vào 4 ngày 27, 28, 29, 30/3: Tài lộc vượng phát bất ngờ, phất lên giàu có, tình tiền viên mãn trọn vẹn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

Top 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc ôm tiền tỷ trong tay vào buổi trưa ngày 24/3, hưởng trọn vinh hoa phú quý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống vô cùng viên mãn

Top 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc ôm tiền tỷ trong tay vào buổi trưa ngày 24/3, hưởng trọn vinh hoa phú quý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống vô cùng viên mãn

Tử vi dự đoán 3 con giáp này trong thời điểm này mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ, cuộc sống viên mãn, công thành danh toại, những mong muốn đều dễ dàng hoàn thành vượt ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 27/3 tu vi ngay 28/3 tu vi ngay 29/3

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 18 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 39 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay