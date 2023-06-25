Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tổng quan năm 2023, vận trình của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước do vừa xung Thái Tuế, vừa bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai.

Trong năm nay, người tuổi Tý có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bủa vây về công việc. Sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nên người tuổi Tý khó phát triển thêm. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng sự chăm chỉ của bản thân để cải thiện hung vận. Đây cũng là thời gian tốt để bạn tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau.

Năm nay, con giáp này gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị hãm hại hoặc vướng phải thị phi. Do đó, cẩn trọng về lời ăn tiếng nói và hành động là thực sự cần thiết. Tài vận tuổi Tý trong năm 2023 cũng chưa thật sự ổn định. Công việc trì trệ sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bản mệnh này. Hơn nữa, người tuổi Tý cũng cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn để đề phòng mất tiền mất của bởi năm nay có thể là một năm hao tài.

Do ảnh hưởng của hạn Tam tai nên sức khỏe con giáp này có phần giảm sút. Trong năm nay, người tuổi Tý cần cân nhắc đối với việc đưa ra các quyết định lớn, việc xuất hành, hạn chế đi xa trong năm 2023 để bảo vệ bản thân. Điểm sáng duy nhất của Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay cẩn thận xe cộ.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc còn thiếu kĩ năng, đầu tư và học hỏi thêm các kĩ năng cần thiết cho công việc đảm nhận.

Tình cảm: Sự hài hòa về tính cách, giúp cả hai thấu hiểu nhau mỗi ngày.

Tài lộc: Bạn có nguồn thu nhập linh động, không lo thiếu tiền trong sinh hoạt hằng ngày.

Sức khỏe: Thường xuyên kiên trì tập luyện, thời gian sẽ chứng minh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.