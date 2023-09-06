Vận hạn hôm nay (06/9/2023) của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 09:05

Hôm nay là một ngày không mấy may mắn với những con giáp sau khi liên tiếp gặp trục trặc trong công việc.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng bấp bênh. Con giáp này đang có ý định thôi việc, nghỉ phép dài hạn hoặc kiếm việc mới. Bản mệnh quá chán với hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại, chỉ muốn tìm một môi trường mới để thay đổi cuộc sống.

Vận tài lộc nảy nở bởi tuổi Thìn biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra, có thể chưa nhiều nhưng là mồ hôi và công sức, luôn cố gắng làm được nhiều hơn thế. Nay kiếm được ít thì ngày mai cố gắng kiếm thêm chút, tích tiểu thành đại.

Tình cảm lại có phần ảm đạm. Hãy nhớ người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa, bản thân mình còn chưa biết tự yêu thương thì đừng mong chờ người khác. Chuyện gia đình đừng đem ra ngoài kể cho người ngoài nghe bởi họ chỉ biết hóng chuyện chứ ít ai có thể biết thông cảm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Vận hạn hôm nay (06/9/2023) của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 6/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có chút công danh không nên khoe khoan, tránh người khác ganh ghét.

Công việc: Người tuổi Dần tiết chế bản thân, công danh thành công nên biết khiêm tốn. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm bạn đã được nhiều người biết, cả hai công khai mối quan hệ tình cảm sau nhiều năm gắn bó.

Tài lộc: Tài lộc cải thiện, bạn đang cố gắng hoàn thành mục tiêu tài chính đã đề ra.

Sức khoẻ: Sức khỏe cải thiện đáng kể, đừng để bản thân phải mệt mỏi bởi những thông tin xấu.

Vận hạn hôm nay (06/9/2023) của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Ngày 6/9/2023 quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Vận hạn hôm nay (06/9/2023) của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo rằng trong ngày 6/9/2023, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

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