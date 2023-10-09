Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 16:39

Trong ngày 10/10, 3 con giáp sau có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha. Do vậy làm việc gì cũng cần thận trọng.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cẩn trọng và chuẩn mực trong từng quyết định của bản thân. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc cẩn trọng và có chừng mực, luôn tỉ mỉ với từng lĩnh vực bản thân đảm nhận 

Tình cảm: Người tuổi Tý nên tiết chế cảm xúc của mình nhiều hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc diễn ra tốt, nên biết tiết chế mức chi tiêu của bản thân

Sức khoẻ: Hạn chế ăn những món chứa nhiều chất quá béo. 

Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong ngày 10/10, những người tuổi Sửu có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha khiến hạnh phúc gia đình bị rạn nứt.

Trong công việc, có kẻ cũng thường xuyên theo dõi, lợi dụng những lúc sơ hở để thay thế chỗ của bạn. Ngoài ra, họ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó.

Con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, cẩn thận bị ốm đau bệnh tất bất ngờ khiến cho tài chính bị hao hụt nhiều.

Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 10/10/2023, tuổi Mão thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Con giáp này thường tìm cách khích bác người khác, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy khó chịu.

Nếu tuổi Mão không thay đổi cách hành xử của mình sẽ rất dễ vướng vào rắc rối với kẻ tiểu nhân, đến lúc bị kẻ xấu vu họa thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Tốt nhất, con giáp này nên biết mình biết ta để hành động cho phù hợp.

May mắn là tuổi Mão được sống trong một gia đình rất hài hòa, hạnh phúc. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe bản mệnh, vì thế hãy tâm sự với đối phương để được thấy nhẹ lòng hơn và tìm ra những phương án thích hợp để giải quyết vấn đề.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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