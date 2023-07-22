Vận hạn chưa qua, tháng 8/2023 vẫn 'sóng to, gió lớn' với 3 con giáp: Sự nghiệp bị 'thọc gậy bánh xe', tài lộc 'đội nón' ra đi trong ngỡ ngàng

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 01:51

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tháng 8 năm 2023, 3 con giáp gặp sóng to, gió lớn, vận trình tụt dốc, tiền tài theo đó cũng hao hụt không ít, gia chủ cần cẩn trọng trong công việc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi năm nay nên cẩn thận với bạn bè, vì rất có thể sẽ mất tiền vào tay những người bạn thân thiết. Mặc dù đã bước sang năm mới nhưng bản mệnh có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, vận may giảm sút. Họ có một năm không có gì đáng tự hào.

Tháng 8/2023, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi cũng giảm sút, bị tiểu nhân ngáng đường ở nơi làm việc. Do đó, họ cần phải thận trọng hơn trong tháng 8/2023.

Vận hạn chưa qua, tháng 8/2023 vẫn 'sóng to, gió lớn' với 3 con giáp: Sự nghiệp bị 'thọc gậy bánh xe', tài lộc 'đội nón' ra đi trong ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước vào Tháng 8/2023, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói nơi công sở, tránh gây thị phi. Theo tử vi 12 con giáp, tháng vừa qua con giáp đã gặp không ít vận rủi, nhưng tháng 8/2023 này còn "sóng gió thị phi" hơn nếu không biết cách cư xử khéo léo.

Tiền tài "đội nón" ra đi, tình duyên gập ghềnh lại thêm tâm trạng ủ dột, bản mệnh khó lòng cải thiện được vận mệnh.

Vận hạn chưa qua, tháng 8/2023 vẫn 'sóng to, gió lớn' với 3 con giáp: Sự nghiệp bị 'thọc gậy bánh xe', tài lộc 'đội nón' ra đi trong ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tạm biệt tháng 7, con giáp tuổi Mùi sang tháng 8/2023 vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Theo sách tử vi, những người cầm tinh con dê có phần uể oải nên công việc trì trệ, dễ bị cấp trên khiển trách.

Chưa kể, vì vô tình bị tiểu nhân ngáng chân, giở trò "thọc gậy bánh xe" nên đường công danh của bản mệnh có phần tăm tối. Nếu biết cách ứng xử và bình tĩnh giải quyết vấn đề thì có chăng sẽ dần ổn hơn vào giữa năm.

Vận hạn chưa qua, tháng 8/2023 vẫn 'sóng to, gió lớn' với 3 con giáp: Sự nghiệp bị 'thọc gậy bánh xe', tài lộc 'đội nón' ra đi trong ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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