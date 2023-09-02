Vận hạn 3/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi trải qua thời kì khó khăn, tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 23:25

3 con giáp này không nên vội vàng quyết định trong lúc đang nóng giận, cần sự bình tĩnh để nhìn nhận, đánh giá sự việc.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 3/9/2023 hôm nay, tuổi Mão có thể nói ra điều không đáng nói, làm ảnh hưởng tới người khác mà vẫn vô tình không biết. Có thể bản mệnh vô tư không để ý nhưng người ta có chút tức giận trong lòng.

Con giáp này cũng không nên vội vàng quyết định trong lúc đang nóng giận, đó thường là những lựa chọn thiếu khôn ngoan. Không phải cứ liên tục làm việc, hành động mới là tốt, đôi khi cần sự tĩnh lại để nhìn nhận, đánh giá đã.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này lưu ý không tác động hoặc trị bệnh ở đầu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Vận hạn 3/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi trải qua thời kì khó khăn, tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu nổi tiếng là người chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận. Bên cạnh đó, họ cũng là người làm việc nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, cũng vì thế mà đôi khi người tuổi Sửu lơ là việc chăm sóc bản thân, không chú ý đến sức khoẻ. Vì thế, cuối tuần này là thời điểm quan trọng mà người tuổi Sửu nên chú ý đên sức khoẻ.

Con giáp này nên biết rằng bên cạnh những giờ làm việc căng thẳng, họ cần “thưởng” cho bản thân những giây phút thu giãn, những bữa ăn ngon và cả những buổi tập thể dục hiệu quả. Nếu như cảm thấy sức khoẻ của mình có dấu hiệu lạ, con giáp này nên theo dõi và đến bệnh viện khám ngay.

Vận hạn 3/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi trải qua thời kì khó khăn, tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi vui hôm nay ngày 3/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý chịu đựng nhiều việc, bạn chưa tìm được nơi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. 

Công việc: Người tuổi Tý đang có công việc ổn định, làm việc rất cẩn thận, chu đáo ai cũng yêu mến. 

Tình cảm: Hôm nay bạn không có nhiều tình cảm dành cho đối phương, hãy cho nhau thời gian để ở cạnh nhau nhiều hơn.  

Tài lộc: Cơ hội mở ra cho ai có biết cách nắm bắt và học hỏi đầu tư.

Sức khoẻ: Cố gắng gìn giữ sức khỏe bản thân, chia sẻ cảm xúc với mọi người.

Vận hạn 3/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi trải qua thời kì khó khăn, tiền tài hao hụt, tình cảm biến động, rắc rối công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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