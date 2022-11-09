Vận hạn 3 con giáp nào đen không tưởng trong tháng 11, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa của 3 con giáp dưới đây!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dễ bị tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ ngay lập tức.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên hạn chế tiến hành việc đầu tư ở quy mô lớn. Trước khi dốc tiền vào bất cứ lĩnh vực nào cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của.

Tuổi Hợi



Tháng 11 này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Hợi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chớ nên vội vàng khi làm bất cứ công việc nào. Nhanh nhẹn là cần thiết nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực, đó là khiến bạn dễ mắc lỗi sai. Cho dù bản thân là người chủ động, xông xáo, bạn cũng cần học cách lắng nghe và tôn trọng người khác.

Đáng lưu ý, tháng này mệnh chủ còn dễ bị tiểu nhân hãm hại. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà là để lờ chúng đi. Trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-han-3-con-giap-nao-den-khong-tuong-trong-thang-11-tranh-vo-dua-lai-gap-vo-dua-519727.html