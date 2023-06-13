Vận hạn 12 con giáp thứ Tư, ngày 14/6/2023: Thìn tình thân rạn nứt, Mùi gặp được quý nhân, Tuất có thị phi đeo bám

Tử vi vui hôm nay ngày 14/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có được tình yêu, nhưng tình thân rạn nứt.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy được ở bên nhau, nhưng gia đình chưa chấp nhận nên bạn và gia đình tình cảm bất hòa.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn công việc hiện tại bạn chưa tập trung hoàn toàn, còn lơ là, lo nhiều việc cá nhân.

Tài lộc: Trong vấn đề tài chính, bạn biết bản thân đầu tư thế nào phù hợp, kế hoạch đầu tư rõ ràng.

Sức khoẻ: Bác sĩ dặn thăm khám, đừng quên lịch hẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường rất kiên trì, cùng với sự chăm chỉ và siêng năng, hết lòng với mọi công việc. Do đó, họ có thể sẽ cảm thấy quãng thời gian đầu đời khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi.

Tuy nhiên, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ, cầu tiến giúp họ phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội.

Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Tính cách thật thà, siêng năng của họ cũng khiến người khác có thiện cảm, muốn giúp đỡ họ hơn trong sự nghiệp. May mắn đến liên tục và đương nhiên tiền bạc không thiếu sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân.

Thông thường, sau 40 tuổi, những người tuổi Mùi đã đến “độ chín” nhất định sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp họ rủng rỉnh tiền bạc, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Tương Hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến bạn chẳng thể yên lòng.

Hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người tốt với bạn vẫn luôn tin tưởng bạn, hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 21 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.