Vận hạn 12 con giáp thứ Tư, ngày 14/6/2023: Thìn tình thân rạn nứt, Mùi gặp được quý nhân, Tuất có thị phi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 17:33

Theo tử vi ngày mới, trong khi tuổi Mùi gặp nhiều may mắn thì tuổi Thìn-Tuất lại có hung tinh đe dọa.

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 14/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có được tình yêu, nhưng tình thân rạn nứt.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn công việc hiện tại bạn chưa tập trung hoàn toàn, còn lơ là, lo nhiều việc cá nhân.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy được ở bên nhau, nhưng gia đình chưa chấp nhận nên bạn và gia đình tình cảm bất hòa.

Tài lộc: Trong vấn đề tài chính, bạn biết bản thân đầu tư thế nào phù hợp, kế hoạch đầu tư rõ ràng.

Sức khoẻ: Bác sĩ dặn thăm khám, đừng quên lịch hẹn.

Vận hạn 12 con giáp thứ Tư, ngày 14/6/2023: Thìn tình thân rạn nứt, Mùi gặp được quý nhân, Tuất có thị phi đeo bám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thường rất kiên trì, cùng với sự chăm chỉ và siêng năng, hết lòng với mọi công việc. Do đó, họ có thể sẽ cảm thấy quãng thời gian đầu đời khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi.

Tuy nhiên, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ, cầu tiến giúp họ phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội.

Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Tính cách thật thà, siêng năng của họ cũng khiến người khác có thiện cảm, muốn giúp đỡ họ hơn trong sự nghiệp. May mắn đến liên tục và đương nhiên tiền bạc không thiếu sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân.

Thông thường, sau 40 tuổi, những người tuổi Mùi đã đến “độ chín” nhất định sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp họ rủng rỉnh tiền bạc, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại.

Vận hạn 12 con giáp thứ Tư, ngày 14/6/2023: Thìn tình thân rạn nứt, Mùi gặp được quý nhân, Tuất có thị phi đeo bám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Tương Hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối, khiến bạn chẳng thể yên lòng.

Hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người tốt với bạn vẫn luôn tin tưởng bạn, hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 21 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Vận hạn 12 con giáp thứ Tư, ngày 14/6/2023: Thìn tình thân rạn nứt, Mùi gặp được quý nhân, Tuất có thị phi đeo bám - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 14h14 ngày mai 14/6, các con giáp này vượng vận quý nhân, tài lộc hanh thông suôn sẻ, hốt hết bạc vàng trong thiên hạ

Đúng 14h14 ngày mai 14/6, các con giáp này vượng vận quý nhân, tài lộc hanh thông suôn sẻ, hốt hết bạc vàng trong thiên hạ

Cát tinh ghé thăm mang tin vui về tiền bạc cho 3 tuổi này. Dự báo tháng này bạn sẽ gặp nhiều bước ngoặt về tài vận, vận thế sẽ hanh thông nếu bạn chịu đối mặt với những khó khăn trước đây và xử lý cho tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ