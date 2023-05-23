Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp cẩn thận việc làm ăn, tiền bạc hư hao, tình cảm biến động

Người tuổi Tý khá chật vật khi phải xử lý các vấn đề liên quan tới công việc cũng như cuộc sống. Nếu cần sự trợ giúp thì bạn nên nói sớm để đối phương sắp xếp công việc và hỗ trợ bạn, tránh trường hợp lúc bạn cần thì ai cũng bận.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh phải chi một số khoản tiền lặt vặt ngoài dự kiến, nhưng may mắn là chúng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc dài hạn của bạn. Hơn nữa, chính bạn cũng đang cố gắng cải thiện tài chính bằng việc làm thêm nhiều hơn, việc này cũng bắt đầu có hiệu quả rồi đấy.

Sự xuất hiện của sao Thiên Hình khiến tâm tính của bạn đôi lúc không được tốt, dễ nóng giận, cáu kỉnh. Điều này không chỉ gây cản trở công việc mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe , do đó, bản mệnh nên cố gắng điều chỉnh lại tâm tính của mình để tránh gây họa nhé.

Tình cảm long đong càng khiến nhiều người độc thân cảm thấy bi quan. Thực ra, để vượng duyên không hề quá khó, vấn đề ở chỗ bạn chưa mở lòng và thực sự dành thời gian để tìm hiểu về người khác giới nên mới cảm thấy mọi việc khó khăn đến vậy. Hãy bỏ bớt cái tôi cao ngạo của mình đi bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn dễ gặp những xui xẻo xảy liên quan đến chính quyền, cấp trên, bức xúc mà không nói ra được. Con giáp này làm đúng trăm lần không ai thấy nhưng chỉ cần làm sai một lần là người ta có cớ để nói.

Về tài lộc không có gì phải nghĩ ngợi, con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao thì sẽ có thu nhập xứng đáng. Một vài người có thêm thu nhập bên ngoài nhưng không đáng kể vì vậy vẫn nên tập trung vào công việc chính.

Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Con giáp này không còn thiếu tự tin về bản thân, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Nếu chưa có người yêu thì nên năng tới các buổi gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì có thể gặp được bạn đời của mình trong những dịp đó.

Giờ tốt trong ngày: 11h -13h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp có năng lực làm việc, chăm chỉ và có ý thức độc lập, tuổi Mùi thường dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo ra những thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn là những người đầu óc linh hoạt, nhanh nhạy nên thường nảy ra các ý tưởng độc đáo và mang tính thực tiễn cao. Vì vậy không khó để người tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng, cấp trên và sự nể phục của đồng nghiệp.

Từ ngày mai, vận khí của người tuổi Mùi sẽ lên cao như diều gặp gió nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được quý nhân giúp đỡ nên quá trình tăng lương thăng chức dễ như trở bàn tay. Cũng nhờ công việc hanh thông mà tài chính của người tuổi Mùi thêm phần khởi sắc. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định hàng tháng, con giáp này sẽ có cơ hội nhận thêm vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ cố gắng trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.