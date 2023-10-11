Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Sửu dễ mắc lỗi khi làm việc, Mão xui xẻo đủ đường, Tuất khó giữ được bình tĩnh

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 19:05

Bước sang ngày 12/10, 3 con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên hãy coi đó là động lực để phát triển.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Sửu trở nên cứng đầu cứng cổ, một khi đã quyết định việc gì là sẽ không thay đổi. Con giáp này bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ hoặc thảo luận của người khác vì cho rằng người ngoài cuộc chẳng thể hiểu rõ mọi vấn đề bằng mình.

Người trẻ tuổi đang tự đặt ra những yêu cầu khá khắt khe cho chính bản thân. Tuy nhiên, bản mệnh nên coi đó là động lực để phát triển chứ đừng biến đó thành gánh nặng khiến mình dần trở nên mệt mỏi. Khi gặp khó khăn, đừng ngại ngần nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Người làm lãnh đạo chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, con giáp này sẽ tìm ra hướng đi mới cho công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Sửu dễ mắc lỗi khi làm việc, Mão xui xẻo đủ đường, Tuất khó giữ được bình tĩnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước sang ngày 12/10, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Sửu dễ mắc lỗi khi làm việc, Mão xui xẻo đủ đường, Tuất khó giữ được bình tĩnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đôi lúc bạn cảm thấy tự ti về bản thân, luôn quan tâm hết mực đến chuyện người khác nghĩ gì.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn còn tự ti bản thân, chưa thể hiện đúng hết công năng của bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm đôi lúc mệt mỏi vì những việc bạn làm quá hơn so với suy nghĩ của đối phương.   

Tài lộc: Mức chi tiêu của bản thân đang không hợp lí, thiếu tiền vào những việc cần gấp.    

Sức khoẻ: Nên cẩn thận khi đi chơi xa, nên mang theo các loại thuốc cần thiết.  

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Năm (12/10/2023): Sửu dễ mắc lỗi khi làm việc, Mão xui xẻo đủ đường, Tuất khó giữ được bình tĩnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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