Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba 17/10: Tý tài chính hao hụt, Sửu gặp trục trặc trong công việc, Dậu làm gì cũng hỏng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 16:05

Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, 3 tuổi này thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống, cần phải cân nhắc làm việc sao cho hợp lý.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Tý dễ gặp phải mâu thuẫn với cấp trên. Có thể do bị chèn ép liên tục nên bản mệnh quyết định vùng lên phản kháng và đòi quyền lợi cho mình.

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cân nhắc hành động sao cho hợp lý. Còn nếu chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời thôi thì rất dễ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà không đem lại bất cứ tác động tích cực nào.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba 17/10: Tý tài chính hao hụt, Sửu gặp trục trặc trong công việc, Dậu làm gì cũng hỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tháng 10/2023 quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba 17/10: Tý tài chính hao hụt, Sửu gặp trục trặc trong công việc, Dậu làm gì cũng hỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 17/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu còn chút khó khăn khi làm việc.  

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu luôn tỏa sáng với những sáng kiến hay, thế nhưng chưa có gì là thuận lợi với bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn lãng mạn với những gì bản thân có được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, xảy ra những mất mát, nhưng điều đó không đáng kể.

Sức khoẻ: Luôn giữ những tiêu cực, không biết cách giải phóng. 

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Ba 17/10: Tý tài chính hao hụt, Sửu gặp trục trặc trong công việc, Dậu làm gì cũng hỏng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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