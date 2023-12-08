Vận hạn 12 con giáp ngày 9/12/2023: Thân tài lộc lên xuống thất thường, Ngọ vỡ nợ vì tiền bạc, Tuất nhân duyên lận đận đủ đường

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 15:45

Theo tử vi thứ Bảy ngày 9/12 dự đoán, 3 con giáp này có thể đối mặt với nhiều khó khăn, tiền bạc thất thoát nên cần cẩn trọng khi kinh doanh hoặc đầu tư.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Thân được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh trên con đường sự nghiệp. Con giáp này có nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, luôn hăng hái tiến về phía trước nên quý nhân cũng căn cứ vào đó để dìu dắt bản mệnh.

Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá vượng. Con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền mới từ lúc mọi người còn chưa có suy nghĩ gì về việc đó. Bản mệnh không chần chừ mà nhanh chóng chủ động nắm bắt thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình, và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà đã bỏ ra.

Tiếc là vận trình tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm. Người độc thân khó có thể tìm được một nửa phù hợp cho mình khi mà bản mệnh đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Các cặp đôi tồn tại nhiều khúc mắc, mâu thuẫn chưa thể giải quyết nên mối quan hệ khá căng thẳng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Vận hạn 12 con giáp ngày 9/12/2023: Thân tài lộc lên xuống thất thường, Ngọ vỡ nợ vì tiền bạc, Tuất nhân duyên lận đận đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ có vận trình hanh thông, chờ đón bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Bản mệnh có thể phát huy các ưu điểm của bản thân như nhiệt tình, khéo ăn nói để tạo ra các mối quan hệ tốt, có lợi cho sự phát triển của đường công danh.

Tuổi Ngọ là người có tầm nhìn đầu tư và quản lý tài chính nên có thể nhận được những khoản lời hậu hĩnh. Thời gian tới, bản mệnh cần nắm bắt cơ hội và tích cực phát triển sự nghiệp để có được cuộc sống sung túc, giàu sang như ý muốn. Bản mệnh đừng quên chia sẻ điều này với người thân, bạn bè vì họ chính là chỗ dựa vững chắc của bản mệnh.

Vận hạn 12 con giáp ngày 9/12/2023: Thân tài lộc lên xuống thất thường, Ngọ vỡ nợ vì tiền bạc, Tuất nhân duyên lận đận đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất quên đi những chuyện không vui, cố gắng gặt hái thành công.  

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc chịu khó làm việc, chăm chỉ san sẻ cùng mọi người. 

Tình cảm: Tình yêu cả hai thể hiện thoải mái khi ở cạnh nhau.   

Tài lộc: Sử dụng đúng mục đích chi tiêu, tránh thất thoát. 

Sức khoẻ: Thể thao và chế độ ăn kết hợp tạo ra cơ thể bạn ưng ý. 

Vận hạn 12 con giáp ngày 9/12/2023: Thân tài lộc lên xuống thất thường, Ngọ vỡ nợ vì tiền bạc, Tuất nhân duyên lận đận đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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