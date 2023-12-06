Vận hạn 12 con giáp ngày 7/12/2023: Tuất vướng họa phá tài, Dậu dễ gặp vận đen, Hợi làm gì cũng thua lỗ

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất khẳng định công việc đã giúp bạn cải thiện cuộc sống.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc vững tin, luôn có cách cải thiện cuộc sống chính mình.

Tài lộc: Sử dụng nguồn tài nguyên đúng nơi, đúng chỗ.

Sức khoẻ: Thể thao là bộ môn tăng cường thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dậu rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Đúng 7/12, dù tuổi Dậu có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, sau thời gian tập trung làm ăn, kinh doanh, tuổi Hợi bắt đầu nhận về thành quả của mình và rất vui với thành quả mà mình có được.

Tuy nhiên trước những dự án đầu tư, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng, cần thiết thì có thể tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm hơn, đặt tiền vào đúng chỗ thì mới có thể sinh lời.

Con giáp này còn nên đề phòng các dấu hiệu không tốt về sức khỏe, nên đi khám sớm. Bên cạnh đó, nên tập thể dục vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, bản mệnh sẽ thất hiệu quả bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.