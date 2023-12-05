Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thích những công việc thiên về nghệ thuật.

Công việc: Người tuổi Mùi không tránh được những thị phi xung quanh công việc yêu thích.

Tài lộc: Không giỏi kiếm tiền, nhưng biết cách tiết kiệm, chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Dũng cảm chọn bộ môn thể thao mới, vận động thể chất nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày mai 6/12, vận trình của người tuổi Ngọ sẽ có bước ngoặt lớn và phát triển theo hướng tích cực. Trong công việc, con giáp này sẽ phát huy được hết các ưu điểm của mình như nhiệt tình, khéo léo và giỏi giao tiếp.

Về tài chính, tầm nhìn đầu tư và quản lý tài chính của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện, mang lại cho họ những khoản lợi nhuận hậu hĩnh. Bên cạnh đó, khả năng lãnh đạo của ncon giáp này sẽ được người xung quanh công nhận, và trao cho vô số cơ hội xứng đáng. Trong chuyện tình yêu, người tuổi Ngọ sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý và dễ dàng gặp được đối tác phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của mình.

Tuổi Ngọ cần nắm bắt cơ hội và tích cực phát triển sự nghiệp cũng như sự giàu có của mình. Đồng thời, con giáp này đừng quên chia sẻ niềm vui với gia đình và bạn bè vì họ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tuổi Ngọ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Thân đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Tuổi Thân cũng có nhiều lợi thế kiếm tiền. Nhất là những người kinh doanh sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít. Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng con giáp này vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi với mối quan hệ nhiều rạn nứt. Mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu, nhưng cả con giáp này và nửa kia đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.