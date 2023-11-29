Vận hạn 12 con giáp ngày 30/11/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Mão vận trình lao dốc, Tỵ đối mặt khó khăn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 16:33

Theo tử vi ngày mai 30/11, 3 con giáp này vận trình hung cát đan xen, có thể xảy ra xung đột và mâu thuẫn với người khác.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn thường thích thay đổi và sáng tạo. Họ có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường mới và thích đối mặt với thách thức.

Con giáp này có tư duy sắc bén, làm cho họ có khả năng phân tích thông tin và đưa ra quyết định thông minh. Con giáp này thích tìm hiểu và có sự hiếu kỳ trong việc học hỏi.

Con giáp tuổi Thìn có trí tuệ và tài năng cực cao, giỏi nắm bắt cơ hội và có bản lĩnh theo đuổi thành công.

Đúng 30/11, những người tuổi Thìn được kỳ vọng sẽ đạt được những đột phá quan trọng trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Con giáp này cần phát huy tối đa khả năng sáng tạo và khả năng phán đoán, đồng thời chú ý nghiên cứu thị trường và phản hồi của khách hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Vận hạn 12 con giáp ngày 30/11/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Mão vận trình lao dốc, Tỵ đối mặt khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Người đã lập gia đình biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, thành công.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Vận hạn 12 con giáp ngày 30/11/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Mão vận trình lao dốc, Tỵ đối mặt khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay vất vả với công việc.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đam mê công việc, làm việc toàn thời gian, khá vất vả.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ đã biết cách sẻ chia, cả hai dành thời gian tâm sự cùng nhau. 

Tài lộc: Thời gian chú ý, cẩn trọng tài lộc hao hụt vì chi tiêu. 

Sức khoẻ: Chú ý sức khoẻ, ăn uống vô tội vạ. 

Vận hạn 12 con giáp ngày 30/11/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Mão vận trình lao dốc, Tỵ đối mặt khó khăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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