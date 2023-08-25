Vận hạn 12 con giáp ngày 26/8/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Tỵ gặp họa thị phi trong công việc, Mão có tin không may mắn

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 19:13

Bước sang thứ Bảy (26/8), 3 con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 26/8/2023, sự nghiệp của Thìn khá u buồn. Bản mệnh để tâm trạng và cảm xúc chi phối công việc quá nhiều. Chuyện nào ra chuyện đó, đã đi làm là để chuyện riêng tư bên ngoài đừng có ôm vào cơ quan, vừa đau đầu vừa làm mất hiệu suất công việc.

Vận trình tài lộc may mắn nên cũng có lộc, không đến nỗi tệ. Tuổi Thìn có lộc ăn uống, biếu xén, quà cáp hoặc được người khác cho tiền tiêu vặt. Người kinh doanh thì buôn bán đắt hàng hơn mọi khi, xởi lởi nên khách hàng nào cũng quý.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này không được vui vẻ cho lắm do ảnh hưởng từ tâm trạng. Bản mệnh không thích giao tiếp nhiều, chỉ thích yên lặng một mình đừng ai đến quấy rầy. Tuổi Thìn không có nhu cầu yêu đương cũng như tìm hiểu một ai hết.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/8/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Tỵ gặp họa thị phi trong công việc, Mão có tin không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chú ý các vấn đề công việc, hạn chế tiếp xúc với những người thường đối xử tệ với bạn.  

Công việc: Người tuổi Tỵ cần đặc biệt chú ý những kẻ làm xấu bạn, đối xử tệ với bạn trong công việc. 

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy để bản thân được hạnh phúc, đừng để tình cảm của cả hai phải làm cho nhau mệt mỏi.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, đôi lúc thiếu hụt tiền bạc vì những vấn đề không cần thiết.

Sức khỏe: Dành bản thân không gian thoải mái, thư giãn ngay khi bạn có thời gian nghỉ ngơi. 

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/8/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Tỵ gặp họa thị phi trong công việc, Mão có tin không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước sang thứ Bảy (26/8/2023), người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 8 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/8/2023: Thìn dễ rước họa vào thân, Tỵ gặp họa thị phi trong công việc, Mão có tin không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!   

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