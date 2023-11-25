Vận hạn 12 con giáp ngày 26/11/2023: Tuất tài lộc bế tắc, Mùi sự nghiệp leo thang, Thân hung vận lấn át

Người Tuất có nhiều may mắn do cát tinh phù trợ. Tháng 11/2023, bản mệnh đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Đúng 26/11, thu nhập của bản mệnh càng tăng lên. Người làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô làm ăn. Trong công việc, tuổi Tuất gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên không gặp nhiều khó khăn.

Người tuổi Tuất giỏi kiếm tiền và cũng biết tiết kiệm. Bản mệnh luôn âm thầm tích góp cho tương lai. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này luôn thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất diễn ra thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội hợp tác với những đối tác lớn, ký kết các hợp đồng mới, thu nhập nhờ vậy mà cũng tăng cao,

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, tuổi Mùi dễ gặp phải khúc mắc với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu không chú ý đến cách hành xử, bản mệnh có thể tự đẩy mình vào cảnh bị cô lập, không ai giúp đỡ khi đối diện với khó khăn.

Người làm ăn kinh doanh cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống. Dù bản mệnh tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh, đồng tiền khó chảy được về túi.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 26/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân tình cảm bạn đang không hạnh phúc.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn dù có nhiều cố gắng, nhưng thành quả nhận được không như mong đợi.

Tình cảm: Tình cảm dù cho đang cố gắng gìn giữ, nhưng bạn không cảm thấy hạnh phúc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tư duy giúp bạn đạt nhiều tài chính đáng mơ ước.

Sức khoẻ: Rèn luyện thể thao, chú tâm vào cách bồi bổ dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.