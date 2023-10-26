Vận hạn 12 con giáp ngày 26/10/2023: Tỵ vận đen đeo bám, Sửu tình duyên trắc trở, Tuất sức khỏe dễ xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 18:33

Theo tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi này xui xẻo đủ đường, dễ thất thoát tiền bạc, cần cẩn trọng mọi lúc mọi nơi.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, công việc của tuổi Tỵ sa sút. Nếu không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa mà không biết.

Vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến. Con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

May mắn là trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bản mệnh không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn bao người.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/10/2023: Tỵ vận đen đeo bám, Sửu tình duyên trắc trở, Tuất sức khỏe dễ xuống dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Thời gian này, tuổi Sửu liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/10/2023: Tỵ vận đen đeo bám, Sửu tình duyên trắc trở, Tuất sức khỏe dễ xuống dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất giỏi thảo luận với mọi người.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn đưa ra nhiều chính sách cải thiện rất hợp tình hợp lí. 

Tình cảm: Tình cảm luôn có những thay đổi mới, luôn có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.    

Tài lộc: Tài lộc bạn giữ vững được mức thu nhập hiện có, cần cố gắng cải thiện hơn nữa.    

Sức khoẻ: Cải thiện sức khỏe bằng cách vận động nhiều hơn nữa.

Vận hạn 12 con giáp ngày 26/10/2023: Tỵ vận đen đeo bám, Sửu tình duyên trắc trở, Tuất sức khỏe dễ xuống dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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