Vận hạn 12 con giáp ngày 26/10/2023: Tỵ tứ bề trắc trở, Thìn tài vận leo dốc, Tuất có nguy cơ hao tổn tiền bạc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 26/10/2023, công việc của tuổi Tỵ sa sút. Nếu không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa mà không biết.

May mắn là trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bản mệnh không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn bao người.

Vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến. Con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 26/10/2023, người tuổi Thìn cũng bước sang thời kì u ám, tổng thể tài lộc của người tuổi Thìn khá bất ổn, làm ăn không mấy thuận lợi, tài vận đi xuống.

Người tuổi Thìn nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: Kết hôn, xây cất, hỏi cưới, ký hợp đồng,... kẻo bị tiểu nhân gạt.

Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Thìn dễ bị ốm đau, bệnh vặt, dễ gặp thị phi và vướng vào các vấn đề pháp lý, kiện tụng, cần cẩn trọng đề phòng tiền bạc, kẻo tiền mất tật mang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang khó chịu với những sai lầm do người làm ra.

Công việc: Người tuổi Tuất bạn cực kì khó tính, không chấp nhận được việc sai lầm khi người khác gây ra.

Tình cảm: Bạn có tình cảm chân thành, luôn mang niềm vui bất ngờ đến với người bạn yêu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, suy tư nhiều vào việc mất một số tài chính lớn.

Sức khoẻ: Thêm nhiều rau xanh vào bữa cơm hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.