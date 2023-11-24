Người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng hay, táo bạo trong công việc. Con giáp này làm việc cẩn thân, luôn có sự tính toán tỉ mỉ nên không sợ rơi vào thế bị động.

Công việc bận rộn có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy có phần mệt mỏi, đuối sức. Đây là lúc bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe , hạn chế ăn đồ cay nóng, chịu khó tập thể dục để nâng cao thể lực.

Đúng 25/11/2023, bản mệnh có nguồn tài chính ổn định. Tuổi Ngọ tạm biệt những khó khăn ở giai đoạn trước đó để chào đón các cơ hội làm ăn mới, tiền của ngày một dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay quan tâm người thân tận tình.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chỉn chu, làm việc cật lực khi chọn đúng công việc yêu thích.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đến nơi đến chốn, nhưng bạn luôn cố gắng rất nhiều.

Tài lộc: Giữ tài chính cẩn thận, chu đáo trong từng chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Yêu thích những môn bơi lội, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 25/11/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.