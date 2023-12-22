Vận hạn 12 con giáp ngày 23/12/2023: Thân họa phúc có đôi, Tuất không vất vả cũng khó khăn, Dần xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 22:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp này hung cát đan xen, sự nghiệp chông chênh, làm gì cũng thua lỗ trăm bề.

Tuổi Thân 

Các mối quan hệ trong ngày này tiềm ẩn nhiều sự cạnh tranh ngầm, có thể còn có tiểu nhân ẩn náu. Bản mệnh không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, mà cần đề phòng có kẻ ném đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên nóng nảy hay buông xuôi.

Vận trình tình cảm của Thân không được vui vẻ cho lắm do Kim – Mộc xung khắc. Bản mệnh và nửa kia có thể tranh cãi với nhau vì chuyện nhỏ nhặt. Những căng thẳng từ nhiều vấn đề khiến con giáp này dễ đánh mất kiên nhẫn với người ấy, gây tổn hại tới mối quan hệ hiện tại.

Vận hạn 12 con giáp ngày 23/12/2023: Thân họa phúc có đôi, Tuất không vất vả cũng khó khăn, Dần xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Vận hạn 12 con giáp ngày 23/12/2023: Thân họa phúc có đôi, Tuất không vất vả cũng khó khăn, Dần xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi cho biết trong thời gian tới trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi, nhưng kẻ xấu dễ xuất hiện, cản trở sự phát triển của bản thân. Trong thời gian này, tuổi Dần chính là con giáp may mắn khi thời vận đến, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý, rất dễ nhận được một số bất ngờ ngoài ý muốn.

Tử vi cho biết những người tuổi Dần chính là con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc được lộc khiến cuộc sống cực kỳ viên mãn. Đặc biệt, người tuổi Dần càng chăm chỉ tiền bạc càng chảy về ào ào như thác lũ. Những người tuổi Sửu hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng mười này để tạo bước tiền đề cho tương lai của mình thêm phần sáng lạn. 

Vận hạn 12 con giáp ngày 23/12/2023: Thân họa phúc có đôi, Tuất không vất vả cũng khó khăn, Dần xui xẻo đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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