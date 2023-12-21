Vận hạn 12 con giáp ngày 22/12/2023: Sửu vận xui ập xuống đầu, Dần đen đủi đủ đường, Tý làm ăn thua lỗ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 16:33

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau được dự đoán vận trình có hung có cát, cần đề phòng tai ương, nguy cơ thất thoát tiền bạc.

Tuổi Sửu 

Thời gian này, tuổi Sửu cần phải giữ được sự khiêm tốn cần thiết vào thời điểm này, chớ tự coi mình là nhất. Bản mệnh cần phải lắng nghe ý kiến của người khác cũng như suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.

Người làm lãnh đạo không nên lợi dụng quyền thế của mình để gây khó dễ cho mọi người xung quanh. Nếu muốn tập thể phát triển, con giáp này cần tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện ý kiến, năng lực của bản thân.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bản mệnh nên sắp xếp thời gian để hâm nóng lại mối quan hệ. Những kỷ niệm đẹp rất có tác dụng trong việc gắn kết mối quan hệ.

Vận hạn 12 con giáp ngày 22/12/2023: Sửu vận xui ập xuống đầu, Dần đen đủi đủ đường, Tý làm ăn thua lỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Vận hạn 12 con giáp ngày 22/12/2023: Sửu vận xui ập xuống đầu, Dần đen đủi đủ đường, Tý làm ăn thua lỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, những người tuổi Tý hòa đồng và đầy sức hút. Họ thường hướng ngoại và là những người có chỉ số thông minh cao. Người tuổi Tý có thể kiên trì hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhất và thường được đánh giá cao, là cá nhân xuất sắc trong tập thể.

Đối với người tuổi này, vận may sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ ngày mai, đặc biệt là về tài lộc. Cũng theo tử vi, nếu có thể nắm bắt tốt cơ hội thì người tuổi Tý hoàn toàn có thể thúc đẩy sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cách làm giàu, đa dạng hoá các nguồn thu nhập. Tuổi Tý vốn là những người biết lo cho ngày mai, chi tiêu hợp lý nên sẽ nhân được cơ hội này để gia tăng tiết kiệm và đầu tư.

Vận hạn 12 con giáp ngày 22/12/2023: Sửu vận xui ập xuống đầu, Dần đen đủi đủ đường, Tý làm ăn thua lỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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