Vận hạn 12 con giáp ngày 2/12/2023: Thìn tài lộc tiêu tan, Sửu tiền bạc hao tổn, Ngọ chật vật đủ đường

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Bảy ngày 2/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn gặp phải nhiều vướng mắc trong công việc, các kế hoạch lâm vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu có thể là đồng nghiệp bon chen, giành giật hoặc đối thủ quấy rối.

Vận trình tình cảm cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân thường thích sống một mình hơn là dành thời gian quan tâm đến người khác. Con giáp này thậm chí không dành cơ hội cho những người có thiện cảm với mình.

Người trẻ tuổi thường thiếu tin tưởng vào bản thân, hay thay đổi, thậm chí có đôi lúc đánh mất phương hướng. Đây là lúc bản mệnh nên bước chậm lại để quan sát tình hình xung quanh cũng như lắng nghe tiếng nói từ trong chính bản thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi này rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Phẩm chất nổi bật của con giáp này làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Dần sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Đúng 2/12/2023, tài lộc của con giáp tuổi Sửu ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi Sửu này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Sửu này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Sửu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không gì là không thể làm, công việc gì với bạn đều quan trọng.

Công việc: Người tuổi Ngọ chọn việc bản thân yêu thích, kết hợp cùng nhiều việc khác chỉn chu.

Tình cảm: Tình yêu hiện tại cho bạn cảm giác an toàn, chú tâm vào làm việc.

Tài lộc: Mức thu nhập dù cho không như ý muốn, nhưng vẫn có nhiều người hỗ trợ.

Sức khoẻ: Thời tiết thường mưa, nên cẩn thận tránh bị cảm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.