Vận hạn 12 con giáp ngày 2/11/2023: Ngọ tài lộc lao đao, Tý tình cảm rạn nứt, Dậu xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 20:05

Theo tử vi thứ Sáu ngày 1/12, 3 con giáp này tình cảm - tài lộc đều có chút biến động, cần chú ý đến những việc nhỏ nhất để tránh sai sót không đáng có.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 1/12/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ có quý nhân nâng đỡ. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bản mệnh thêm phần tự tin, quyết đoán nên đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, không để lỡ mất cơ hội thể hiện khả năng và giành lấy thành công.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm dễ bị rạn nứt, lạnh nhạt vì không ai chịu nhường ai. Người độc thân vẫn khá loay hoay trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp. Bản mệnh đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao hay xa rời thực tế, có như vậy bản mệnh mới mong tìm được nửa kia phù hợp.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay được coi là ngày xấu, kỵ những việc như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Con giáp này nên lưu ý yếu tố này để sắp xếp công việc phù hợp, hạn chế mưu sự hoặc đi xa.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Vận hạn 12 con giáp ngày 2/11/2023: Ngọ tài lộc lao đao, Tý tình cảm rạn nứt, Dậu xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Tử vi trong ngày mới 1/12 tới đây những người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Ngoài ra, trong tuần tới, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Vận hạn 12 con giáp ngày 2/11/2023: Ngọ tài lộc lao đao, Tý tình cảm rạn nứt, Dậu xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu dễ tính, nhiều người đoán được gu người yêu của bạn.

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Dậu vui vẻ khi công việc ổn định, không còn thất nghiệp.

Tình cảm: Bạn dễ tính trong chuyện tình cảm, gu người yêu nhiều người biết.

Tài lộc: Bận rộn, tài chính thăng hoa khi bạn là người thông minh.

Sức khoẻ: Ngồi quá lâu, lưng thường mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi.

Vận hạn 12 con giáp ngày 2/11/2023: Ngọ tài lộc lao đao, Tý tình cảm rạn nứt, Dậu xui xẻo đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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