Vận hạn 12 con giáp ngày 21/12/2023: Hợi vận trình ảm đạm, Ngọ xui xẻo đủ đường, Sửu tiểu nhân quấy phá

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 21/12/2023, tuổi Hợi cảm thấy bối rối, trăn trở trong sự nghiệp. Bản mệnh cần phải dành thời gian bình tĩnh suy nghĩ, xác định đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu, từ đó mới có hướng phát huy và khắc phục.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để tiến hành các công việc trọng đại. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng với kế hoạch, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn, dễ gặt hái thành công.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý mở rộng mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng. Có mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi và được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong mắt người xung quanh, tuổi Ngọ hiện ra hình ảnh của một người dũng cảm, tự tin và có tố chất lãnh đạo. Họ yêu cuộc sống, mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Khoảng thời gian từ 21/12, người tuổi Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp và nhận về vô số khoản tiền kếch xù. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân, điều này mang lại cho họ danh tiếng và sự tôn trọng. Ngoài ra, tài lộc của người tuổi Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể nên con giáp này hiếm khi lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền".

Sẽ không quá lời nếu nói thời gian này là lúc người tuổi Ngọ tỏa sáng. Họ cần nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng cũng như giữ vững sự khiêm tốn, chăm chỉ vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu mong đợi lớn trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào những điều kiện quan trọng trong công việc.

Tình cảm: Tình yêu giúp bạn hiểu được những điều đúng đắn trong tình yêu.

Tài lộc: Không trân trọng thời gian vàng đến với bạn, bạn làm việc và kiểm soát chi tiêu tốt.

Sức khoẻ: Hãy đảm bảo bạn đang có sức khoẻ tốt, cho các vận động liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.