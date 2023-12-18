Vận hạn 12 con giáp ngày 19/12/2023: Dần hao tiền tốn của, Mão đụng gì cũng hỏng, Thìn tình duyên lận đận đủ đường

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 16:05

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi này cần đề phòng tai ương, ngồi không cũng dính họa, đen cả tình lẫn tiền.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 19/12/2023, tuổi Dần sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập rất khả quan. Không những có nguồn lương ổn định mà còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào túng thiếu.

Hôm nay công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của tuổi Dần trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Dù người này không phải là cấp trên trực tiếp nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của bản mệnh.

Vận trình tình của tuổi Dần thăng hoa. Tình yêu lứa đôi thêm phần ngọt ngào. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Vận hạn 12 con giáp ngày 19/12/2023: Dần hao tiền tốn của, Mão đụng gì cũng hỏng, Thìn tình duyên lận đận đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong 12 con giáp, tuổi Mão nổi tiếng là người quyết đoán, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Họ có cái nhìn sâu sắc và sức mạnh nội tâm to lớn. Những người thuộc con giáp này cũng có tính tò mò mạnh mẽ về mọi thứ và rất giỏi khám phá sự thật ẩn giấu.

Từ 19/12, nhờ cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Mão sẽ có sự đột phá trong công việc và cuộc sống. Họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc, khả năng lãnh đạo và đạt được những kết quả ấn tượng. Về mặt tài chính, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mão sẽ có thu nhập ổn định và sự phát triển khoản tiền tiết kiệm. Với tuổi Mão còn độc thân, họ cần tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè vì biết đâu đây chính là cơ hội để họ tìm thấy "định mệnh".

Người tuổi Mão nên giữ tâm hồn bình tĩnh, vững vàng và không để thế giới bên ngoài làm phiền mình. Với việc phát triển sự nghiệp, con giáp này nên vận dụng sự sáng suốt và quyết đoán của bản thân để dũng cảm tiến về phía trước. Trong tình yêu, tuổi Mão và đối phương nên duy trì sự tin tưởng lẫn nhau, giao tiếp sâu sắc với đối phương để cùng nhau tạo dựng mối quan hệ viên mãn, lâu dài.

Vận hạn 12 con giáp ngày 19/12/2023: Dần hao tiền tốn của, Mão đụng gì cũng hỏng, Thìn tình duyên lận đận đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phân định rõ lập trường của bản thân trong công việc.      

Công việc: Người tuổi Thìn luôn có góc nhìn chân thật khi ở cạnh những người thân yêu của bạn. 

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy thể hiện tình cảm chân thật của bản thân, đừng vì người khác mà thay đổi bản thân quá nhiều. 

Tài lộc: Tìm hiểu kỹ tỉ mỉ những công việc tạo ra thu nhập cao, cẩn thận lừa đảo. 

Sức khoẻ: Luôn mang năng lượng tươi mới đến với những người bạn xung quanh  của bạn.

Vận hạn 12 con giáp ngày 19/12/2023: Dần hao tiền tốn của, Mão đụng gì cũng hỏng, Thìn tình duyên lận đận đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp sau hốt đầy tiền bạc vào túi, giàu sang khỏi bàn, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 52 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng