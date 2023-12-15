Vận hạn 12 con giáp ngày 16/12/2023: Sửu làm ăn khốn khó, Thân sức khỏe hao tổn, Tý dễ rước họa vào thân

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe , tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có máu làm giàu, thậm chí, họ còn là người ham tiền bạc hơn tất cả những con giáp khác.

Vì thế, thay vì việc làm việc chăm chỉ, tích góp mỗi ngày, họ sẽ nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sau đó áp dụng kiến thức mình có được để dùng một phần số tiền hiện có vào các hoạt động đầu tư. Con giáp này cho rằng kinh doanh và đầu tư là cách nhanh nhất để tiền đẻ ra tiền.

Thế nhưng người tuổi này không hề đầu tư vô tội vạ, họ biết đâu là điểm dừng, biết được mình nên làm gì tùy thời điểm. Cho dù có thích tiền đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ nóng vội hoặc làm những việc trái lương tâm.

Vì vậy, họ vừa là con giáp giàu có vừa là người có danh tiếng, được tất cả khâm phục và nể trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 16/12/2023, tuổi Tý may mắn chủ yếu đến từ công việc chính đang làm. Một số người đang có ý định đi học thêm ngoại ngữ hoặc thêm kỹ năng mới để thăng tiến. Con giáp này cứ nỗ lực vì sự nghiệp của mình, trời sẽ không phụ.

Vận tiền bạc của con giáp này cũng tốt, vận may đến từ thu nhập chính, bản mệnh có thể kiếm được kha khá tiền. Con giáp chịu khó, chịu khổ, vì cơm áo gạo tiền, sẵn sàng hy sinh cho công việc, nên có được thành quả là nhờ sự nỗ lực, vận may chỉ là một phần nhỏ.

Tiếc là vận trình tình cảm đi xuống, có điềm tranh cãi với người thân hoặc bất đồng quan điểm với bạn bè. Tuổi Tý khá nóng tính, không có quan niệm nhún nhường một ai nên cũng dễ làm mất lòng người khác, thi thoảng lại có xích mích nhỏ nổ ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.